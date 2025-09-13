Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paco Lorente
La crítica

Mar de Sazzon, sabores profundos a mar

Tradición y técnica se conjugan en cada uno de los platos de la carta

Enrique Bellver

Enrique Bellver

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

José Francisco Orsiel, jefe de cocina de Mar de Sazzon, y Dani Peláez, chef ejecutivo del grupo Salduna-Laguna Beach, han conseguido que toda la ... carta del restaurante, sin dejar de lado la de la barra y la del patio, sean un recorrido por los sabores marineros de la cocina malagueña donde el protagonismo se lo llevan los productos frescos de cada temporada. Este espacio, a diferencia de los otros lugares de la misma empresa, abrió sus puertas con la intención de convertirse en un restaurante de cocina marinera en Estepona durante todo el año. Su decoración, sus distintos espacios y su infraestructura de cocina así lo atestiguan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía
  2. 2 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  3. 3

    Doce rutas sencillas, pero espectaculares, para iniciarse en el senderismo en Málaga
  4. 4 Un vuelo desde Alemania a Málaga se desvía a Madrid por «varios viajeros conflictivos»
  5. 5 El parque Huelin reabre hoy tras descartarse un foco de gripe aviar
  6. 6 Eva, un nuevo beach club inspirado en Santorini, se estrena en Estepona
  7. 7

    Cambio radical en Lagunillas: empiezan las obras
  8. 8 Park Seo-Joon, rey del drama romántico en Corea, rueda una serie de Amazon en Málaga
  9. 9 El PP enciende los fogones de las elecciones andaluzas: Feijóo adquiere cinco compromisos con la región
  10. 10 Muere un anciano de 81 años al caer su tractor en una cañada en Álora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mar de Sazzon, sabores profundos a mar

Mar de Sazzon, sabores profundos a mar