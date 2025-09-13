Mar de Sazzon, sabores profundos a mar

José Francisco Orsiel, jefe de cocina de Mar de Sazzon, y Dani Peláez, chef ejecutivo del grupo Salduna-Laguna Beach, han conseguido que toda la ... carta del restaurante, sin dejar de lado la de la barra y la del patio, sean un recorrido por los sabores marineros de la cocina malagueña donde el protagonismo se lo llevan los productos frescos de cada temporada. Este espacio, a diferencia de los otros lugares de la misma empresa, abrió sus puertas con la intención de convertirse en un restaurante de cocina marinera en Estepona durante todo el año. Su decoración, sus distintos espacios y su infraestructura de cocina así lo atestiguan.

Sus gestores califican esta casa como un refugio mediterráneo donde se conjugan la tradición con la cocina contemporánea y cosmopolita y donde los sabores más auténticos de cada producto se reflejan en sus platos. Platos de la cocina popular como puede ser la cazuela de fideos con pescado o la fritura en adobo, son un claro ejemplo de como en cocina se conjugan las técnicas culinarias hasta conseguir resultados más que satisfactorios en cada elaboración.

Mar de Sazzon Dirección: Playa Padrón. Crta de Cádiz. Km. 159. Estepona

Teléfono: 952 800 015

Web: mardesazzon.com

Cierre: Ningún día.

Precios: Rapito brasa: 85 €. Aguacate relleno: 18 €. Arroz meloso: 30 €

Valoración: Cocina: 7,5. Sala: 6,5. Carta de vinos: 7. Calificación: 7,5 / 10

Echando un vistazo en conjunto a toda la carta del restaurante es fácil darse cuenta de que está pensada para agradar a todo tipo de comensal, incluso a aquellos que no son muy de la cocina marinera, aunque en Mar de Sazzon lo que imperan son precisamente los sabores marinos. En el apartado de aperitivos de chacina sobresale un salchichón de cabra malagueña en su justo punto de maduración que compite en este espacio con el aguacate relleno de tartar de atún o con el bogavante con pipirrana.

Pero donde radica la verdadera importancia de un restaurante marinero es en sus mariscos y pescados, tanto grandes como pequeños. Aquí este capítulo lo dice todo y en la mesa pueden estar perfectamente unas gambas cocidas o a la plancha con unos bolos malagueños y unos berberechos braseados junto con unos carabineros a la brasa con una salsa de mantequilla blanca y un toque, por otra parte demasiado sofisticado, de caviar. Los pescados chicos fritos y los de mayor tamaño al horno son un complemento ideal para rematar una comida con alguno de los arroces que José Francisco y Dani preparan. La carta de vinos guarda bastantes sorpresas, lo mismo que la carta de vermuts. Al frente del servicio está Javier Luengo.

Salchichón de cabra malagueña

Ampliar

En la carta de esta casa nos vamos a encontrar un apartado de chacina y embutidos. Pero es el salchichón de cabra malagueña quien se lleva las preferencias de la clientela por su delicado sabor y textura.

Aguacate relleno

Ampliar

Un plato sencillo a la vez que refrescante y sabroso. Un aguacate en su punto óptimo de maduración es la base de un tartar de atún aderezado con una infusión de aceite virgen extra y perejil. El cromatismo y vistosidad lo dice todo.

Carabineros a la beurre blanc y caviar

Ampliar

La beurre blanc es una de las salsas que mejor acompañan a determinados productos marinos, en especial a los mariscos de un sabor más pronunciado. La emulsión de mantequilla es perfecta con el toque salino del caviar.

Cazuela malagueña de fideos

Ampliar

Con lo que en principio puede parecernos un plato propio de un restaurante marinero muy tradicional, Javier Orsiel consigue hacer de la tradición uno de los platos de cuchara más conseguidos de toda la carta.