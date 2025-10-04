Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El mango se ha convertido en un producto de proximidad. SUR

Mango de Málaga: el sabor tropical que conquistó Europa

A día de hoy se cultivan más de 4.500 hectáreas en la provincia, una cifra que sigue aumentando cada año

Manu Balanzino

Manu Balanzino

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El mango (mangifera indica), originario del sur de Asia, es una de las frutas tropicales más apreciadas en el mundo. Dulce, jugoso, aromático y rico ... en antioxidantes, vitaminas y fibra, ha pasado de ser un producto exótico a convertirse en cultivo de referencia en España, especialmente en la provincia de Málaga. Su versatilidad culinaria —desde el consumo en fresco hasta la preparación de batidos, ensaladas, salsas o postres— ha contribuido a su expansión en el mercado, cada vez más consciente de los beneficios de una dieta saludable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  2. 2 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  3. 3 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  4. 4 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  5. 5 Reabre el restaurante más antiguo de Comares con sus tradicionales migas, pero también con nuevos platos
  6. 6 Málaga, una de las provincias en las que a más mujeres hay que llamar tras el cribado de mama
  7. 7 Devuelven a una clienta víctima de un fraude los más de 8.000 euros que le estafaron
  8. 8 Muere tras chocar su coche con un árbol y salir ardiendo en Antequera
  9. 9 Los médicos malagueños respaldan de forma masiva la huelga para protestar contra el Estatuto Marco
  10. 10 Un hombre de 84 años mata a puñaladas a su mujer, de 83, en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mango de Málaga: el sabor tropical que conquistó Europa

Mango de Málaga: el sabor tropical que conquistó Europa