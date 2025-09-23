El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería

Augusto, Maor y Fahd han querido darle una nueva vida al quiosco de prensa que hay en su barrio. Los tres han apostado por transformar ... un espacio tradicional que da vida a las calles en una futurista cafetería donde lo mismo se puede tomar un café de especialidad que adquirir la prensa del día.

El puesto en cuestión se encuentra en la plaza Lex Flavia, en el barrio de la Victoria, y forma parte del último lote de quioscos que el área de Comercio del Ayuntamiento de Málaga ha sacado a concurso para que puedan reabrir con las reglas de juego que marca la nueva ordenanza.

El Kiosquito, así es como lo han llamado, ofrece cafés de especialidad, productos de bollería (fundamentalmente galletas), prensa y revistas internacionales. En un futuro próximo también esperan preparar diferentes zumos de fruta y verdura. «Nuestro objetivo es crear una comunidad en torno al quiosco y al barrio», apuntan los tres.

Estos emprendedores aseguran haber apostado por esta zona por muchos motivos. Ellos viven en el barrio y consideran que la plaza es un lugar de encuentro donde se dan la mano la vida estudiantil y cosmopolita de la universidad y la vecinal y residencial más tradicional.

Abrieron el pasado 11 de septiembre y aseguran haber tenido «un recibimiento impresionante». «Nos agradecen que le hayamos dado vida a la plaza, que estaba un poco abandonada».

En referencia a esto último, Augusto Gigli, el adjudicatario de la concesión, añade que quieren darle aún más vida al barrio. Para ello quieren solicitarle al Ayuntamiento la posibilidad de organizar eventos culturales en la propia plaza. «Ha muchos quioscos similares en Europa y España y creo que puede ser un añadido muy interesante».

Nuevos usos

El Kiosquito es uno de los primeros establecimientos de la capital que se han beneficiado de los nuevos usos concedidos por la nueva ordenanza municipal. Y es que la posibilidad de contar con nuevos servicios en los tradicionales quioscos de prensa había sido una de las reivindicaciones más fuertes de la asociación de quiosqueros Akima.

Desde el pasado mes de enero, los titulares de las licencias pueden incorporar servicios tales como recogida de paquetería, venta de entradas de cine o teatro, fotocopias, venta de café y de productos de panadería calientes o albergar cajeros automáticos.

Además, la nueva normativa ha ampliado el período de concesión hasta un máximo de 30 años, en lugar de los 20 años que establecía la anterior ordenanza, para favorecer la consolidación de negocios más estables y que los titulares dispongan de más tiempo para recuperar las inversiones realizadas.