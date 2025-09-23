Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los empresarios, delante del renovado quiosco. Salvador Salas

El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería

Ubicado en la plaza Lex Flavia, ha añadido nuevos servicios a la tradicional venta de prensa como el café de especialidad, las galletas caseras y una amplia variedad de revistas internacionales

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:36

Augusto, Maor y Fahd han querido darle una nueva vida al quiosco de prensa que hay en su barrio. Los tres han apostado por transformar ... un espacio tradicional que da vida a las calles en una futurista cafetería donde lo mismo se puede tomar un café de especialidad que adquirir la prensa del día.

