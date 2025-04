El campeonato de gazpachuelos Sabor a Málaga ya tiene ganador

Marina Martínez Martes, 8 de abril 2025, 19:07 Comenta Compartir

No podía ser de otra forma. En un concurso que busca la mejor versión de un plato tan malagueño como el gazpachuelo, la victoria tenía que ser para un restaurante de la tierra. Y así ha sido en el Campeonato de Gazpachuelos by Sabor a Málaga, celebrado este martes en el Salón Gourmets de Madrid. El título de ganador se lo ha llevado Eme de Mariano, que competía con otros tres paisanos Beluga y Almijara Casual Bar, en la capital, y Alma Playa, de Rincón de la Victoria, además de Can Ros Restaurante de Castellón y Marmitón Bistró de Madrid.

Finalmente, ha sido la autenticidad de Mariano Rodríguez la que ha conquistado al jurado. El cocinero malagueño siempre ha tenido claro que en la sencillez está la clave de un buen plato. Y su gazpachuelo no podía escapar a esa premisa. De hecho, en el Salón Gourmets ha presentado la misma receta que sirve en su restaurante de la calle Císter.

Lo elabora con fumé de cabeza de gamba, carrillada de rape y verdura. En ese caldo cuece las patatas en trozos pequeños y monta en él la mayonesa (mitad aceite de girasol, mitad de oliva suave), lo que le da una textura cremosa. El emplatado lo hace con gambas y las patatas. Siempre ha creído que el producto hay que tocarlo lo menos posible. Y siendo tradicionalmente el gazpachuelo un «plato de supervivencia» prefiere ir a lo clásico, sin florituras. Como acostumbra en su cocina.

Autoridades, el plato ganador y Ferrán Adriá. Sabor a Málaga

Martín Berasategui en el jurado

Lo ha demostrado una vez más en este certamen en el que los aspirantes tenían 30 minutos para elaborar seis platos iguales, cuya elección de ingredientes era libre, pero, como es de suponer, todas las propuestas debían contar con el caldo y la mayonesa como base principal. Una vez finalizado, cada participante presentó su plato explicando el proceso de elaboración, la inspiración detrás de la receta y las técnicas utilizadas.

Un jurado formado por la directora de Sabor a Málaga, Leonor García-Agua; el cocinero Martín Berasategui; María José San Román Pérez, CEO del Restaurante Monastrell (Alicante); el periodista Fernando Sánchez Gómez; y la cocinera y asesora gastronómica María Jiménez Latorre fueron los encargados de puntuar, además de la explicación del plato, aspectos como la textura de la mayonesa, la creatividad, los ingredientes utilizados, el aroma y el sabor. Los premios ascienden a 2.000 euros para el ganador, 1.000 euros para el segundo premio y 500 euros para el tercero.

Hasta este jueves, Sabor a Málaga está presente en la 38ª edición de esta feria internacional de alimentación y bebidas con estand propio y la asistencia 41 productores. La marca de Diputación repite en este encuentro por décimo año consecutivo, y lo hace representada por empresas malagueñas procedentes de 26 municipios de la provincia que viajan a Madrid para dar a conocer más de 600 referencias de productos malagueños a los 100.000 visitantes profesionales del sector que se prevé visiten la feria, que reúne 2.100 expositores.

Entre los productos malagueños que se muestran en el Salón de Gourmets hay aceites de oliva virgen extra, vinos con DOP Málaga y Sierras de Málaga, quesos de cabra, embutidos y productos cárnicos, frutos subtropicales como el aguacate y el mango, conservas vegetales y de pescado, huevos, encurtidos y aceitunas DOP Aloreña de Málaga, mermeladas, panes y repostería tradicional, especias y complementos alimenticios.