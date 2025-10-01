Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de familia de organizadores, productores y periodistas. Salvador Salas

«Estamos en deuda con las personas que dedican su vida a mantener nuestros productos»

La Fundación El Pimpi reconoce a seis Genius de la gastronomia por el trabajo que realizan en defensa de la despensa malagueña

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:41

«Tenemos que defender el producto de Málaga». Productores de la provincia han coincidido este miércoles en la importancia de hacer valer la calidad del ... sector agroalimentario en la provincia. Así lo han dicho los protagonistas de Las Seis Caras de Genius, proyecto impulsado por la Fundación El Pimpi para promocionar a los productores malagueños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  2. 2 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  3. 3 Caso Stradivarius: una dependienta se apropia de 40 euros de una devolución y el Supremo avala la videovigilancia como prueba para su despido
  4. 4 Utamed arranca con 1.500 alumnos y el objetivo de «ser motor» de la innovación educativa
  5. 5 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  6. 6 Diego René suma y sigue: abre La Tabernilla, su octavo restaurante en Málaga
  7. 7 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  8. 8 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  9. 9 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades
  10. 10 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Estamos en deuda con las personas que dedican su vida a mantener nuestros productos»

«Estamos en deuda con las personas que dedican su vida a mantener nuestros productos»