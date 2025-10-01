«Tenemos que defender el producto de Málaga». Productores de la provincia han coincidido este miércoles en la importancia de hacer valer la calidad del ... sector agroalimentario en la provincia. Así lo han dicho los protagonistas de Las Seis Caras de Genius, proyecto impulsado por la Fundación El Pimpi para promocionar a los productores malagueños.

Miguel López, de Mistela de Arriate; Anabel Martínez, de pastelería La Joya; José Miguel Pérez, de bodegas Pérez Hidalgo; Montse Navarro, de bodega Cortijo La Fuente; Anaís Carretero, de la fábrica de embutidos Icarben, y Mary Carmen Torres, de La Huerta de Carmen, han sido los productores reconocidos y quienes han defendido el rico patrimonio que atesoran en sus empresas.

Durante un coloquio con periodistas en La Sole de El Pimpi han valorado la importancia de la tradición familiar para continuar con sus proyectos y han valorado el importante papel que juega Sabor a Málaga en la promoción de los productos de la provincia. «No lo hago por dinero, lo hago por amor a mi trabajo y por mantener una tradición», han dicho.

El acto lo ha cerrado el presidente de la Fundación El Pimpi, Luis Merino, quien ha agradecido a todos los productores su esfuerzo en defensa de los productos de la tierra. «Estamos en deuda con las personas que dedican su vida a mantener nuestros productos y nuestras tradiciones», ha dicho.

Tras este primer evento, estos Genius de la gastronomía malagueña participarán el próximo 7 de octubre en un encuentro con estudiantes de las escuelas de hostelería malagueñas en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial.