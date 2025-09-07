Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Decenas de personas han acudido a la llamada de Seixis por su inauguración. J. R. C.

La fiebre por las tartas de queso crece en Málaga con la apertura de la primera tienda de Seixis

La marca tras la que están las hamburgueserías malagueñas Dak y Gottan inaugura local en Huelin repartiendo 200 unidades gratis

Marina Martínez

Marina Martínez

Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:28

La fiebre por las tartas de queso, lejos de desinflarse, sigue creciendo en Málaga. La oferta se extiende más allá del Centro. Este domingo han ... dado buena cuenta en el barrio de Huelin. Allí, en la calle Antonio Soler 2, la marca Seixis ha inaugurado su primera tienda con un regalo para los incondicionales de las tartas de queso: doscientas unidades gratis. La convocatoria ha sido un éxito. Decenas de personas se han congregado a las puertas del local, formando una cola que ha dado la vuelta a la manzana.

