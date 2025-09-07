La fiebre por las tartas de queso crece en Málaga con la apertura de la primera tienda de Seixis

La fiebre por las tartas de queso, lejos de desinflarse, sigue creciendo en Málaga. La oferta se extiende más allá del Centro. Este domingo han ... dado buena cuenta en el barrio de Huelin. Allí, en la calle Antonio Soler 2, la marca Seixis ha inaugurado su primera tienda con un regalo para los incondicionales de las tartas de queso: doscientas unidades gratis. La convocatoria ha sido un éxito. Decenas de personas se han congregado a las puertas del local, formando una cola que ha dado la vuelta a la manzana.

Se ha estrenado así por todo lo alto esta marca que tiene mucho que ver con el mundo de las hamburguesas. De hecho, Seixis –que juega con el sonido de su traducción en inglés– surgió de la unión de tres marcas de hamburguesas muy reconocidas en España: Dak y Gottan en Málaga, y K-chopo en Barcelona.

Ampliar Vitrina de Seixis, justo antes de abrir, con los seis sabores de tartas que elaboran. J. R. C.

«Coincidimos en varios viajes y ahí nació una gran amistad entre los tres. Ramón (dueño de K-chopo) y Domi (dueño de Dak) siempre bromeaban sobre quién hacía la mejor tarta de queso, hasta el punto de organizar una competición en un viaje que hicimos en Miami. Siempre nos rondaba la idea de montar una tienda de cheesecakes, sabiendo el potencial que teníamos juntos. Y un día, The Champions Burger nos propuso incluir tartas en una de sus giras si lográbamos llegar a tiempo. Nos pusimos a contrarreloj, conseguimos estar en Mallorca… y así nació Seixis».

De esta forma cuenta el dueño de Gottan, Andrés Jesús Pacheco, cómo fue el germen de esta joven marca de la que es copropietario junto a Domi González (Dak), Ramón Batalla (K-chopo) y Jean Marie Cabrera, su otro socio en Gottan. Se trata de la primera tienda de Seixis. Y han querido ubicarla en Huelin «por cercanía y porque tiene mucho sentido para nosotros», explica Andrés Jesús Pacheco, incidiendo en la idea de que quieren «hacer algo grande».

De ahí que dé por seguro que no será el último local de Seixis. «No sabemos cuánto aguantará Ramón sin convencernos de abrir la segunda en Barcelona», apunta el copropietario de Gottan, que precisamente el pasado año obtenía el título de mejor hamburguesa de España en el campeonato The Champions Burger. Curiosamente, la también malagueña Dak lograba el tercer puesto.

Ampliar Había expectación por conocer las tartas de Seixis. J. R. C.

Ahora vuelven a verse las caras. En este caso, con proyecto propio en este Seixis que de momento será tienda sólo para llevar. Eso sí, no descartan abrir más adelante una zona para consumir en el local, que abrirá a diario de 12.00 a 20.00 horas.

¿En la carta? Sabores como Original Seixis, lotus, caramelo salado, pistacho de Bronte, Kinder o Raffaello en tamaño pequeño, mediano o grande (entre 6,95 y 38 euros), así como en porciones entre 4 y 5 euros. Además, habrá una tarta del mes que cambiará de sabor. Con ella esperan «no dejar a nadie indiferente». Son ambiciosos. Y, aunque por el momento su foco está en las tartas de queso, «iremos ampliando la carta con novedades que sorprenderán», avisa Pacheco.