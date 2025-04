Fiebre en Málaga por el chocolate viral de Dubái: dónde probarlo

Almudena Nogués Málaga Lunes, 14 de abril 2025, 00:34 Comenta Compartir

Es, sin duda, la tendencia 'gastro' del momento. El chocolate de Dubái se ha convertido en todo un fenómeno viral, elevado a objeto de deseo de 'foodies' y golosos al calor de las redes sociales. Y es que esta variedad premium fabricada con crema de pistacho y kadaifi (un fideo dulce muy fino que se utiliza en muchas recetas turcas) lleva meses acaparando vídeos de TikTok e Instagram, generando la necesidad de probarlo. Pero, ¿qué tiene de especial y dónde podemos encontrarlo en diferentes presentaciones en Málaga?

Como era de esperar, la moda no ha tardado en llegar y muchos negocios de la provincia, con buen olfato, han querido subirse al carro de este fenómeno adaptando su receta en diferentes presentaciones. Desde tabletas caseras a tarrinas de helado, galletas, tartas de queso, brownies... Distintas alternativas, con un denominador común: en todos los casos cuelgan el 'sold out' demostrando que el pistacho es la nueva gallina de los huevos de oro de la repostería.

Curiosamente, como muchas grandes ideas, el chocolate de Dubái nació de un antojo. Su creadora, Sarah Hamouda, una británico-egipcia afincada en los Emiratos árabes, estaba embarazada en 2021 y no encontraba nada que satisficiera su paladar. Así que decidió experimentar en su cocina. Inspirada en los sabores de su infancia y los postres árabes, creó lo que sería la primera versión de este dulce combinando pasta de pistacho con masa kunafa, una pasta filo en hilos que aporta un toque crujiente. ¿El toque final? Una cobertura de chocolate con leche. Caprichos del destino, aquella idea casera acabó convertida en un proyecto empresarial: la marca FIX Dessert Chocolatier, que rápidamente conquistó a los más chocolateros de Dubái con su tableta 'Can't Get Knafeh of It'.

Hasta hace poco este producto era exclusivo de los Emiratos árabes, pero su popularidad en redes sociales ha hecho que cruce las fronteras hasta convertirse en todo un 'boom' en España. Un salto al que han contribuido poderosamente influencers y creadores de contenido en plataformas como TikTok, Instagram o YouTube. La Pastelería Sham, especializada en repostería sirio-libanesa en Madrid, fue de las primeras en atreverse a replicar la receta en nuestro país. Además, en los últimos meses han sido varios los supermercados que se han sumado a esta moda, ayudando a desatar la locura.

¡Aquí van unas cuantas propuestas para probarlo en Málaga!

Tableta de Lindt, a la venta en su tienda en Málaga.

En tabletas De la tienda Lindt a El Corte Inglés: «No hay día que no pregunten por ellas a todas horas»

A finales de marzo Lidl despertó una gran expectación al lanzar una tableta de chocolate de Dubái 'low cost' bajo la marca J. D. Gross a 4,49 euros. Casi por arte de magia, desaparecieron de sus expositores en cuanto que los supermercados abrieron sus puertas por la mañana, para frustración de muchos clientes que se quejaban en redes de las pocas unidades llegadas a tienda. Además, fue una venta efímera limitada a tres días -aunque en la mayoría de establecimientos se agotaron en horas (o minutos)-. En el caso de Málaga, a día de hoy es posible encontrar esta variedad viral en tabletas en la tienda Lindt del McArthurGlen Designer Outlet. La firma suiza se sube al carro de esta moda con su 'Lindt Dubai Style Chocolate'. Un producto -según anuncian- «inspirado en la tendencia viral de sabores de pistacho y kadayif diseñado para satisfacer los paladares más exigentes». Su tableta combina chocolate con leche con un 45 % de pistacho. «El crocante de almendra y pistacho aporta un sabor a frutos secos intenso, mientras que el crujiente kadayif proporciona una textura única», sostienen. Su precio es de 9,99. En estos momentos está agotado, pero desde la tienda Lindt en Málaga señalan que esperan una reposición pronto, quizás pasada Semana Santa. »Hay un boom con este chocolate. Todos los días, a todas horas, nos entran clientes preguntando por él», advierten.

Y otra opción de supermercado: El Corte Inglés ha incorporado este fenómeno viral a su catálogo del Club del Gourmet. La tableta de 200 gramos de la marca Beemax se vende a 16,50 euros. «El chocolate de Dubái es ahora mismo uno de los productos más buscados. Se trata de una forma de elaborar este dulce originario de Dubái, donde se combina una tableta tradicional de chocolate rellena de una crema de pistacho mezclada con fideos de pasta kataify y un ligero toque de tahini de vainilla generando un efecto de suavidad y crujiente muy peculiar al comerlo«, explican. En Málaga está a la venta, aunque a día de hoy está agotado (volverá). Mientras, desde El Corte Inglés apuntan a una alternativa para quitarse el deseo: comprarlo al peso -lo elaboran allí a diario- en su zona de comidas preparadas en la planta baja (junto a la entrada al aparcamiento). El precio del kilo ronda los 44 euros.

Ampliar

En formato topping Fresas bañadas en el chocolate más deseado en La Fresería

Para amantes de las fresas, La Fresería -calle Sebastián Souvirón, 4- incluye el chocolate de Dubái entre sus novedades con sus bautizadas 'Fresas Dubái'. ¿El resultado? Un vaso con su cuidada selección de fresas nacionales cubiertas de chocolate con avellana, crema de pistacho, masa kataifi crujiente y crumble de pistacho. «Nuestro nuevo lanzamiento ha sido un éxito en Madrid por ello hemos querido que esté en todas nuestras tiendas», indican en su cuenta de Instagram. ¿Su precio?: desde 9 euros el vaso pequeño.

En Latteame (Centro de Málaga) Para los más golosos: desde brownies, 'cookies' a originales tazas de café

A finales de enero en Latteame -calle San Juan de Letrán número 6, cerca de la plaza de La Merced- ya intuyeron que se avecinaba un top ventas. Y no dudaron en incorporar el denominado chocolate Dubái a su oferta de desayunos y meriendas. El buen olfato de su propietaria, Francesca Lamanna (una joven argentina afincada en Málaga) no falló. «Fuimos de los primeros en hacer galletas con esta variedad, a nadie se le había ocurrido», presume. Sus cookies -tienen opción para veganos y sin gluten-se elaboran los fines de semana y se venden a 5 euros. Su éxito fue «brutal». Tanto, que han sumado más dulces ligados a esta moda: desde un brownie de pistacho y katayfi con chocolate belga -que hacen a diario y cobran a 5,60 euros la porción- a una tarta de queso con esta mezcla viral de cobertura o un croffle (postre a caballo entre el cruasán y el gofre). En las próximas semanas, además, Francesca adelanta una novedad: «vamos a hacer nuestro famoso 'café en vaso de galleta' con chocolate Dubái. Creemos que será un pelotazo porque todo lo que mueve a día de hoy el pistacho es una locura», añade.

Ampliar

Disponibles en sus cuatro tiendas en Málaga La Cheesquería le dedica su galleta del mes: «Es la tendencia estrella del año»

La Cheesquería también se rinde al chocolate Dubái, al que dedica su 'cookie' del mes. La cadena especializada en tartas de queso ha querido así coger el testigo del dulce viral y ofrecer a su clientela la oportunidad de probarlo en formato galleta. El producto -disponible en sus cuatro tiendas de la capital, ubicadas en Carretería, Mayorazgo, Avenida Pío Baroja y Avenida Plutarco- se vende a 3,50 euros la unidad. Eso sí, avisan: «son grandes y contundentes». «Ahora mismo hay todo un boom con esta variedad de chocolate, convertida en la tendencia estrella del año, así que ante la expectación la hemos acogido en nuestra carta y, si tiene éxito -como ya lo está teniendo-, se quedará», indican.

Ampliar

Caramello Salato: de la tarta de queso al croissant Dubái

Caramello Salato (local en calle Carretería, 20-22) es otro establecimiento malagueño que siempre se apunta a las nuevas modas explosivas surgidas al calor de las redes sociales. En este caso lo hacen por partida triple ofreciendo tres alternativas nuevas en su carta: la 'Tarta Habibi', el 'Croissant Dubái' (disponible los fines de semana y servido junto a una pequeña jarra de chocolate caliente de topping) y ahora en Semana Santa añaden una torrija especial de pistacho en honor al dulce viral. «Ven a saborear un pedazo de lujo sin salir de Málaga», anuncian en su cuenta de Instagram. «Desde que los sacamos están en el top de los más vendidos, tanto que siempre se agotan y limitamos las unidades a la venta por persona», explican.

Arriba, tarrina de Mederrito. Abajo, detalle del volcán de chocolate de Dubái de Frágola en Ciudad Jardín y cubeta de helado de Bajocero en Camino del Colmenar.

Número 1 en ventas El sabor que arrasa en las heladerías malagueñas: cuatro sitios donde pedirlo

Como era previsible, las heladerías malagueñas también han cogido el testigo de esta moda, incorporando este sabor viral a sus propuestas de nueva temporada. Aquí van cuatro establecimientos que ya venden helados de chocolate de Dubái:

Mederrito (calle Franz Kafka, 9, en Puerto de la Torre)

Esta heladería de Puerto de la Torre, inaugurada hace 14 meses, ha sido de las primeras en incluir este sabor. «Me gustó su historia, el que lo creara una mujer embarazada con antojo, y también su influencia árabe que al final entronca con nuestras raíces«, apunta Rocco Totino, dueño de este negocio. En el caso de este heladero italiano, su objetivo ha sido recrear la tableta original también en la presentación. «Usamos un chocolate con leche muy suave y luego la cubeta va montada con ocho láminas de relleno con pistacho puro, masa kataifi horneada con mantequilla y pasta de semilla de sésamo. Cubrimos con sal en escamas, chocolate y decoramos con una hoja de oro y chocolate blanco con colorantes de distintos tonos como la tableta original. ¿Su precio? 3,30 euros la tarrina pequeña. »El primer día que lo hicimos se agotó en horas. Este fin de semana lo volvemos a tener porque ha tenido mucho éxito», añade.

Bajocero (Camino de Colmenar, 30. Fuente Olletas)

«Desde que estrenamos temporada el pasado 28 de febrero empezamos con esta moda que está que arrasa», confiesan desde este local de Fuente Olletas. Su aceptación ha sido tal que en mes y medio su helado de chocolate Dubái no se ha bajado del podio de los más vendidos, «junto al nuevo sabor de gominola de llave ácida que también hemos incorporado como novedad este año», explican. «Es una pasada. Salen como 18 litros al día». Su propuesta lleva crema de chocolate con leche y una capa de pistacho crujiente garrapiñado con pasta kataifi con cobertura simulando una tableta. Su precio es de 4,20 euros la tarrina mediana y 2,70 euros el cucurucho pequeño.

Frágola (calle Jerez Perchet, 14. Ciudad Jardín)

«Ha pegado un pelotazo impresionante». Así de tajante valora Ignacio Gil, dueño de la Heladería Frágola, la locura desatada alrededor del sabor que a día de hoy más le pide su clientela: el de chocolate de Dubái. En su caso tienen dos versiones: blanco y negro. Y una tercera alternativa para los más golosos -ideal para compartir-: los volcanes, «una cosa que no ha hecho nadie y que está funcionando de maravilla», subraya. Se trata, describe, de una especie de flan grande de chocolate blanco relleno de pistacho -a modo d coulant- y bañado con una crema de pistacho. «A diario se venden más de 50, es un dulce que está pegando muy fuerte», dice. ¿Su precio?: 10,90 euros para unas 4 personas. «el pistacho está siendo una revolución total igual que lo fue el sabor de galletas lotus hace años. Hay que aprovecharlo y en eso estamos», agrega Gil.

Imagen de Luccianos, de chocolate Dubái.

Lucciano´s (con tres locales en Málaga: calle Córdoba, 1; calle Méndez Núñez, 4 y Plaza Mayor en Alfonso Ponce de León número 3).

La prestigiosa cadena argentina de heladerías -con tres establecimientos en la capital- también se ha rendido al éxito del chocolate de Dubái, «el sabor más viral de todo el mundo», como destacan en sus redes sociales. Su helado se prepara a base «del mejor chocolate belga, veteado con avella pistacho -con materia prima de Sicilia- y un crocante que emula el kadayif», detallan. De momento ha llegado a Barcelona aunque el objetivo es que también lo haga a la provincia.

