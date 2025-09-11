Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Tamayo y Merche Corado, en el interior de la Taberna La Malagueña. SUR

Los dos malagueños que triunfan en Panamá con recetas andaluzas

Juan Tamayo y Merche Corado han levantado en la última década una franquicia que ya tiene cuatro restaurantes y prevé abrir otros dos

Rocío Nadales

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:26

Al otro lado del Atlántico, en Panamá, suena la voz de Marisol y la guitarra de Paco de Lucía. En las paredes cuelgan retratos de ... Camarón, Lola Flores y paisajes del Tajo de Ronda y de Frigiliana. Entre ese ambiente andaluz se levanta la Taberna La Malagueña, un rincón creado por una pareja de malagueños que hace más de una década decidieron empezar allí una nueva vida. Juan Tamayo, nacido en Marbella, y Merche Corado, de El Palo, son los dueños de esta exitosa cadena que terminará este 2025 con seis locales abiertos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estabilizado el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  3. 3 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  4. 4 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  5. 5 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada
  6. 6 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  7. 7

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  8. 8 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  9. 9 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  10. 10 Detienen a una pareja por un intento de okupación tras acceder a una vivienda en Las Lagunas en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los dos malagueños que triunfan en Panamá con recetas andaluzas

Los dos malagueños que triunfan en Panamá con recetas andaluzas