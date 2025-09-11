Los dos malagueños que triunfan en Panamá con recetas andaluzas

Al otro lado del Atlántico, en Panamá, suena la voz de Marisol y la guitarra de Paco de Lucía. En las paredes cuelgan retratos de ... Camarón, Lola Flores y paisajes del Tajo de Ronda y de Frigiliana. Entre ese ambiente andaluz se levanta la Taberna La Malagueña, un rincón creado por una pareja de malagueños que hace más de una década decidieron empezar allí una nueva vida. Juan Tamayo, nacido en Marbella, y Merche Corado, de El Palo, son los dueños de esta exitosa cadena que terminará este 2025 con seis locales abiertos.

La historia comenzó en 2012, en plena crisis económica en España. Merche Corado lo recuerda con nostalgia: «Nos conocimos un verano trabajando en un bar con apenas 25 años y veíamos que no había mucho futuro allí. Nos hablaron de Panamá, teníamos un familiar aquí y decidimos venir». Lo que iba a ser una experiencia pasajera acabó siendo el inicio de una nueva vida. Consiguieron trabajo casi de inmediato y se acostumbraron a un sistema distinto: «Aquí si no trabajas, no comes. No hay ayudas. Para vivir hay que producir algo», afirma Juan Tamayo.

Al principio se ganaron la vida en hoteles y en lo que surgiera. Pronto se dieron cuenta de que faltaba un espacio para tapear sin arruinarse. «Salías a tomar dos cañas y dos tapas y era carísimo. Hacía falta un sitio más cercano, como en Málaga», explica Merche Corado. Durante un tiempo ahorraron y en 2014 abrieron su primera taberna que fue un éxito de inmediato. «Nos dimos cuenta de que había muchas empresas y trabajadores españoles en la obra del Canal de Panamá. Sabíamos que esa gente iba a tener la misma necesidad que nosotros, el irse a tomarse una cañita», añade Juan Tamayo.

La inauguración reunió a cientos de españoles que vivían en Panamá y el boca a boca hizo el resto. Con el tiempo, la clientela se diversificó. Hoy apenas un tercio son españoles. El resto son panameños y latinoamericanos que han vivido en España o que buscan un lugar donde sentirse cerca de esta cultura.

Ampliar La fachada de la Taberna La Malagueña. Rocío Nadales

La carta fue una de las grandes claves de su popularidad. No apostaron por platos sofisticados, sino por cocina casera de toda la vida. Ensaladilla rusa, salmorejo, porra antequerana, berenjenas fritas, pescaditos. «Aquí todos ofrecían pulpo a la gallega. Nosotros dijimos: somos del sur, ponemos pulpitos fritos. Y funcionó», relata Merche. La decoración refuerza esa conexión. Cada local tiene una pared dedicada al flamenco y otra a paisajes malagueños. En todas cuelga un gran vinilo que da la bienvenida a Málaga.

Desde el principio tuvieron claro que querían crecer. El objetivo era levantar una cadena, primero en Panamá y después en países vecinos como Colombia o Costa Rica. Ese plan va cumpliéndose paso a paso. Hoy suman cuatro locales y en los próximos meses abrirán dos más. Regresar a España no entra en sus planes. «Mi madre me dice que monte uno en Málaga, pero allí hay una taberna en cada esquina. España es lo mejor del mundo para ir de vacaciones. Para trabajar preferimos seguir aquí», explica Merche.

Eso no les libra de la nostalgia. Sus dos hijos nacieron en Málaga porque quisieron mantener el vínculo con la tierra. «Nos gusta que digan con orgullo que nacieron allí. Aunque vivan en Panamá, siempre llevarán Málaga en el pasaporte», cuenta la madre. Lo que más echa de menos son las rutinas de barrio, la familia, los espetos en la playa o el simple gesto de ponerse un abrigo en invierno.

De esa mezcla de necesidad y arraigo nació un modelo que ya forma parte de la vida panameña. Entre tapas, cañas y fotos de artistas andaluces, cada día se brinda en sus locales por Málaga aunque esté a miles de kilómetros de distancia.