Fotos: Paco Lorente
Clómada (Málaga): Cocina de viajes y aprendizajes

Platos donde la técnica y la calidad del producto se fusionan con la creatividad

Enrique Bellver

Enrique Bellver

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Claudine es a Clómada, como Clómada lo es a Claudine. Esta extenista ecuatoriana que cambió un día las raquetas por los fogones, dejó de trabajar ... por cuenta ajena para hacerlo ahora en pleno centro de Málaga por cuenta propia y reflejar en cada uno de sus platos toda su experiencia viajera a través de la fusión de productos, técnicas y singularidades culinarias de aquellos países por donde anduvo. Claudine no es una cocinera autodidacta, más bien todo lo contrario. En Estados Unidos estudió hostelería y cocina, luego ejerció en establecimientos españoles tan reconocidos como Akelarre, Zuberoa y en nuestra ciudad en José Carlos García, llegando en este último a desempeñar el cargo de jefa de cocina tras el propio José Carlos.

