Cervezas que marcan tendencias
Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00
El consumo de cerveza en Málaga se mantiene más o menos estable si lo comparamos con años pasados, no obstante, son las cervezas de fabricación ... nacional las que lideran y con mucha distancia, las preferencias de los consumidores y entre las nacionales, las marcas conocidas frente a las cervezas «artesanas», aunque el interés por las marcas blancas y las cervezas sin alcohol, en especial las tostadas, han crecido este año.
La elección por determinadas marcas varían según la región. En Andalucía es la marca Cruzcampo la más consumida, seguida de las cervezas del Grupo Mahou, como San Miguel y Alhambra y las del Grupo Damm, siendo Victoria en Málaga la cerveza que más interés despierta y que marca tendencia entre los consumidores en atención a sus marcas, como Victoria Diez, Pasos Largos y la valenciana Turia Tostada, todas pertenecientes a este grupo cervecero. Si salimos de nuestra provincia, El Alcázar en Jaén y Keler en Guipuzcua son cervezas muy consumidas. Entre las «sin alcohol», San Miguel, Victoria y Cruzcampo Gr. Rva, son las preferidas.
