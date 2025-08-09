Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paco Lorente
La crítica

Candado Golf, una cocina con mucho sabor

Producto de calidad para platos tradicionales reactualizados y contemporizados

Enrique Bellver

Enrique Bellver

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

Son bastantes los hosteleros malagueños que andan enzarzados en una controversia banal sobre quién hace los mejores arroces y, peor todavía, sobre quién los hace ... más dispares en cuanto a sabores y productos. Pero entre tanta ida y venida y tanto salto en el vacío, Javier Hernández lleva más de tres décadas haciendo unos arroces de corte tradicional insuperables. Primero en Entremares, después en Limonar 40 y desde hace años en Candado Golf. Cada uno de sus arroces es un ejemplo de cómo hay que tratar la gramínea para que tomen todo el sabor de los ingredientes y además no se pase o no llegue a adquirir el punto exacto que cada tipo de arroz y cada variedad debe tener.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  2. 2 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin
  3. 3 Muere una mujer de 60 años en la playa de Fuengirola
  4. 4 El trámite obligatorio en el SEPE para no dejar de cobrar la prestación
  5. 5 Herido muy grave un trabajador en Málaga tras caerle encima un torito elevador con 3.000 kilos
  6. 6

    Cambios en el Parque del Oeste de Málaga: así es la remodelación que planea el Ayuntamiento
  7. 7 Sube el precio del helado: esto es lo que te cobrarán de más y los motivos
  8. 8

    El apoteósico recibimiento del rey José en Málaga
  9. 9 Primer paso para más de 300 viviendas en suelos y naves junto a Distrito Zeta en Málaga
  10. 10 Siete cosas que no hay que perderse durante este verano en una visita a la Sierra Norte de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Candado Golf, una cocina con mucho sabor

Candado Golf, una cocina con mucho sabor