Candado Golf, una cocina con mucho sabor

Son bastantes los hosteleros malagueños que andan enzarzados en una controversia banal sobre quién hace los mejores arroces y, peor todavía, sobre quién los hace ... más dispares en cuanto a sabores y productos. Pero entre tanta ida y venida y tanto salto en el vacío, Javier Hernández lleva más de tres décadas haciendo unos arroces de corte tradicional insuperables. Primero en Entremares, después en Limonar 40 y desde hace años en Candado Golf. Cada uno de sus arroces es un ejemplo de cómo hay que tratar la gramínea para que tomen todo el sabor de los ingredientes y además no se pase o no llegue a adquirir el punto exacto que cada tipo de arroz y cada variedad debe tener.

Candado Golf Dirección: Golf del Candado, 2. Málaga

Teléfono: 952 299 341.

Cierre: Lunes y martes.

Web: elrestaurantedelcandadogolf.es

Precios: Ensaladilla: 15€. Salpicón: 21€. Arroz de bacalao: 25€

Valoración: Cocina: 8,5. Sala: 7. Carta de vinos: 7,5. Calificación: 8,5 / 10

Reconozco y admito que soy un entusiasta de la cocina de Javier desde los tiempos en los que abrió su primer negocio, Montesancha, y en especial de sus arroces. Pocas veces he tenido la oportunidad de probar arroces en Málaga que los superaran y son muchos los que a lo largo de mi deambular profesional en el periodismo gastronómico he probado, no solo en restaurantes, también en cocinas particulares, incluso el arroz es de las pocas cosas que yo me atrevo a cocinar. Pero dejando a un lado la cocina del arroz, en Candado Golf actualmente se practica una cocina de sabores tradicionales para nada exenta de actualidad. La primera vez que escribí sobre Javier Hernández, a principio de la década de los noventa del siglo pasado, dije que estaba haciendo una «cocina del siglo XXI» y, hoy más que nunca tras mi última visita a esta casa, me reafirmo en lo que dije en su día.

La nueva carta de temporada de Candado Golf mantiene el clasicismo reactualizado que se espera de la cocina de Javier Hernández, pero se ajusta a los parámetros de estacionalidad en la que nos encontramos, sobre todo en cuanto a los productos que se encuentran en el mercado y responden a las exigencias de calidad de un establecimiento tan reconocido como este. Frescura y sencillez, no exenta de imaginación y creatividad, es lo que nos vamos a encontrar en platos como los mejillones con gazpachuelo o las clásicas gambas al pilpil que Javier acompaña de papada ibérica. Los platos de cuchara, tanto en invierno como en verano, siguen siendo uno de los ejes de la cocina de esta casa.

Servicio y carta de vinos cumplen con las expectativas de la clientela.

Ensaladilla

Esta ensaladilla sigue siendo una de las mejores de toda Málaga. Aquí no encontramos salsas, ni productos ajenos a lo que una ensaladilla tradicional debe llevar. Javier se alzó con el premio de San Sebastián Gastronomika muy merecido.

Salpicón de aguacate

Una suave, casi líquida, mahonesa con mostaza es el hilo conductor de unos langostinos en su punto de cocción que se fusionan con el sabor del aguacate hasta conseguir una ligazón muy refrescante. Platos estival que destaca por su frescor.

Mejillones con gazpachuelo

Sin duda es el plato estrella de esta temporada. No se trata de un clásico gazpachuelo acompañado de mejillones. Son mejillones franceses, de pequeño tamaño, pero muy sabrosos con una base de gazpachuelo.

Arroz de gamba roja

Cuando en la despensa de Candado Golf hay una buena gamba roja, Javier prepara uno de sus arroces más exitosos, por sabor y punto del grano. Un arroz en paella elaborado con un buen fondo de pescado y marisco y las gambas casi crudas.