Besta, una cocina del mar que une Galicia con Cataluña
Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00
Si preguntamos en Barcelona por algún restaurante que sea referente en cuanto a cocina del mar, muchos barceloneses nos indicarán que Besta es uno de ... ellos. Este establecimiento ha cumplido ya un año desde su reapertura. Al frente de las cocinas se encuentran dos jóvenes cocineros, Manu Núñez y Carlos Ramón, quienes, y sin apenas hacer ruido mediático, han logrado posicionar su casa como un lugar donde se fusiona el Atlántico con el Mediterráneo, o lo que es lo mismo, la cocina gallega con la catalana.
Besta
-
Dirección: Aribau 106. Barcelona
-
Teléfono: 930 198 294
-
Cierre: Domingo y lunes.
-
Calificación: 7/10.
Actualmente han preparado dos menús, el Degustación con nueve pases y el Festival con doce. En estos dos menús se han incorporado productos propios del otoño e invierno. Aunque cada vez me inclino menos por meterme entre pecho y espalda un menú con varios pases, he probado el Degustación (78 euros) y es muy recomendable si en una sola visita queremos hacernos una idea de cómo es la cocina de Besta. Me gustó bastante el 'suquet de carrilleras de rape' y el llamado 'testo gallego', un plato de mar y montaña muy conseguido donde el calamar se fusiona con panceta ibérica y queso.
Besta mantiene unos precios bastante correctos y un servicio en consonancia con su oferta gastronómica, lo mismo que su carta de vinos.
