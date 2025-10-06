Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Adriana Fulger, acompañada por Nico, su marido y, en sus manos, el cuchillo de Masterchef Rumanía. E.Pérez-Romera.

Adriana, la chef rumana que vive en Estepona y triunfó en Masterchef

Elaboró la carrillera en salsa en el famoso concurso y desde entonces muchos restaurantes en su país la han introducido en sus menús

Emma Pérez-Romera

Estepona

Lunes, 6 de octubre 2025, 23:14

Adriana Fulger (Spineni-Rumanía, 1971) regenta desde mayo de 2016 un restaurante en Estepona, el Sol y Mar, el primer y único restaurante de comida ... rumana de la ciudad que mezcla en su carta platos tradicionales de su país con cocina mediterránea y gracias a ella la carrillera en salsa se come desde 2023 en muchos restaurantes de Rumanía.

