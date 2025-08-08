555 Picual
Bellver | Sáez | Lorente
Viernes, 8 de agosto 2025, 18:47
Es uno de los aceites malagueños más reconocidos dentro y fuera de nuestra provincia. Los olivos se cncuentran a una altitud que ronde los 555 ... metros sobre el nivel del mar, de ahí el nombre que recibe este aceite. Esta marca es la de los aceites premium de esta almazara. La cosecha de la variedad Picual se caracteriza por tener un frutado intenso y un equilibrio entre el amargo y el picante. En nariz hay tomateras y manzana.
Los datos
-
Productor: Terraverne
-
Zona: Teba
-
Variedades: Picual
-
Cosecha: 2023/24
-
Info: terraverne.com
-
Precio aprox.: 16 €
-
Calificación: 7,5/10
