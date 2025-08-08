Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La cata de aceite

555 Picual

Bellver | Sáez | Lorente

Viernes, 8 de agosto 2025, 18:47

Es uno de los aceites malagueños más reconocidos dentro y fuera de nuestra provincia. Los olivos se cncuentran a una altitud que ronde los 555 ... metros sobre el nivel del mar, de ahí el nombre que recibe este aceite. Esta marca es la de los aceites premium de esta almazara. La cosecha de la variedad Picual se caracteriza por tener un frutado intenso y un equilibrio entre el amargo y el picante. En nariz hay tomateras y manzana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  2. 2 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  3. 3 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin
  4. 4

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  5. 5 Muere una mujer de 60 años en la playa de Fuengirola
  6. 6 Uno de los megayates más grandes del mundo vuelve a elegir Málaga para hacer escala
  7. 7 El trámite obligatorio en el SEPE para no dejar de cobrar la prestación
  8. 8 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  9. 9 Sube el precio del helado: esto es lo que te cobrarán de más y los motivos
  10. 10 La feria del Centro en Málaga mantiene su horario reducido y sin novedades en la programación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 555 Picual

555 Picual