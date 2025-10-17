Oro Bailén Picual

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:53

La variedad «picual» es la reina de las variedades de aceituna para elaborar aceites virgen extra, tanto para consumir en crudo, como para guisar. La ... actual cosecha de picual de esta mítica elaboradora, Oro Bailén, hay que incluirla entre los mejores monovarietales que actualmente se encuentran en el mercado de Picual. A la vista presenta un color verde muy intenso. En nariz encontramos a romas a frutos secos, plátano verde y hojas de tomatera. Muy expresivo en boca con un final algo dulce por encima del picante. Muy equilibrado. Es un aceite para tomar crudo.

