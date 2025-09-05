Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Knolive Epicure

Bellver | Sáez | Lorente

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:08

Es en la actualidad uno de los mejores aceites de España y está elaborado en la localiodad cordobesa de .. Entre sus principales características destaca la ... elegancia aromática del mismo. Un aceite muy mediterráneo de color verde intenso con algunos tonos dorados. En nariz nos encontramos notas a manzana y aceituna madura, con un fondo a tomatera bastante intenso y predominante. En boca las notas a pimienta blanca y almendras son las que sobresalen con bastante intensidad. Un aceite ideal para aliñar todo tipo de platos de verduras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  2. 2

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  3. 3 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
  4. 4 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  5. 5 La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
  6. 6 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  7. 7 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  8. 8 Urbania huye de las alturas elevadas para una transformación de El Bulto integradora
  9. 9

    La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer
  10. 10 ¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 8 de septiembre?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Knolive Epicure

Knolive Epicure