Knolive Epicure
Bellver | Sáez | Lorente
Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:08
Es en la actualidad uno de los mejores aceites de España y está elaborado en la localiodad cordobesa de .. Entre sus principales características destaca la ... elegancia aromática del mismo. Un aceite muy mediterráneo de color verde intenso con algunos tonos dorados. En nariz nos encontramos notas a manzana y aceituna madura, con un fondo a tomatera bastante intenso y predominante. En boca las notas a pimienta blanca y almendras son las que sobresalen con bastante intensidad. Un aceite ideal para aliñar todo tipo de platos de verduras.
FICHA
-
Productor: Knolive
-
Zona: Priego de Córdoba
-
Variedades: Picuda y Hojiblanca
-
Cosecha: 2024/25
-
Info: info@knolive.com
-
Precio aprox.: 21 €
-
Calificación: 8 / 10
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.