La Recíproca de Cómpeta
Bellver | Sáez | Lorente
Viernes, 22 de agosto 2025, 18:50
La Sociedad Agrícola de Cómpeta se fundó en el año 1916 y nació como un “sindicato de labradoas” con el nombre de La Recíproca. Desde ... mediados del siglo pasado se dedica a la extracción de aceite, siendo su principal variedad la aceituna nevadillo, aceituna autóctona de la zona. Una de las principales características de este aceite es su baja acidez y su suavidad en boca.
FICHA
-
Productor: Óleo Cómpeta
-
Zona: Cómpeta
-
Variedades: Nevadillo
-
Cosecha: 2024
-
Info: oleocompeta.com
-
Precio aprox.: 6 €
-
Calificación: 7,5/10
