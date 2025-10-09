Málaga en Futuro, con el patrocinio de Cajamar, se instala en la sede de Diario SUR para charlar con Virginia Grando, directora médico territorial de ... HM Hospitales en Málaga. En la actualidad, HM Hospitales cuenta con cuatro centros en la provincia. «Estamos haciendo un recorrido firme de compromiso y vinculado a nuestro modelo de salud», explica Grando durante la conversación con el subdirector de este periódico, Javier Recio. Un modelo de salud pionero que cambia la sanidad privada en España: se pasó de pequeñas clínicas a hospitales con todo tipo de especialidades.

En HM Málaga trabajan unas 900 personas, con el foco puesto, principalmente, en los profesionales de la sanidad. Mientras que en HM Santa Elena tienen pacientes de todo tipo, en HM Málaga y HM Gálvez son hospitales generales de agudo. Por último, HM El Pilar es un centro de consultas aunque trasladará toda la actividad de consultas a un nuevo centro: HM El Palo, en noviembre. «Es un centro ambulante que contará también con una resonancia magnética», aclara Grando.

«La compra del edificio de Diario SUR es el hito más relevante desde nuestra llegada a Málaga», afirma Grando. En este lugar se instalará un nuevo hospital previsto para 2028, tendrá nueve plantas sobre rasante y tres subterráneas con unas 300 plazas de parking incluidas. «Esto marca la diferencia y damos un salto enorme en lo que es las especialidades médicas que vamos a ofrecer», explica la directora médico territorial de HM Hospitales en Málaga. Además, este proyecto se concatena con la apertura del Hospital HM Vélez-Málaga.

Sobre Málaga, Grando considera que está en el top de ciudades españolas por el crecimiento que se está viviendo. «Es una ciudad llena de oportunidades», puntualiza la directora médico territorial de HM Hospitales en Málaga, quien señala que esperan aportar valor a la ciudad, a los pacientes, a los profesionales de la salud y a los malagueños en general.