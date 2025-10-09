Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Virginia Grando, directora médico territorial de HM Hospitales en Málaga

Virginia Grando, directora médico territorial de HM Hospitales en Málaga Pedro J. Quero

Virginia Grando, directora médico territorial de HM Hospitales en Málaga

Málaga en Futuro
«La compra del edificio de Diario SUR es el hito más relevante desde nuestra llegada a Málaga»

La directora médico territorial de HM Hospitales en Málaga, Virginia Grando, habla de un modelo de salud pionero en la sanidad privada en España

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:48

Comenta

Málaga en Futuro, con el patrocinio de Cajamar, se instala en la sede de Diario SUR para charlar con Virginia Grando, directora médico territorial de ... HM Hospitales en Málaga. En la actualidad, HM Hospitales cuenta con cuatro centros en la provincia. «Estamos haciendo un recorrido firme de compromiso y vinculado a nuestro modelo de salud», explica Grando durante la conversación con el subdirector de este periódico, Javier Recio. Un modelo de salud pionero que cambia la sanidad privada en España: se pasó de pequeñas clínicas a hospitales con todo tipo de especialidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  3. 3 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  4. 4 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  5. 5 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  6. 6 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  7. 7 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  8. 8 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  9. 9 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  10. 10 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «La compra del edificio de Diario SUR es el hito más relevante desde nuestra llegada a Málaga»