Marcelo Rosado, director de zona en Málaga, Córdoba y Melilla de la ONCE

Málaga en Futuro recibe en su nueva entrega, con el patrocinio de Cajamar, a Marcelo Rosado, director de zona en Málaga, Córdoba y Melilla de la ONCE. El profesional estrena cargo con un objetivo claro: prestar servicios a las personas afiliadas. «Son personas que han perdido la vista y necesitan retomar las riendas de su vida», explica Rosado en su entrevista con el subdirector de SUR, Javier Recio, en el espacio de artes escénicas y entretenimiento Sohrlin. Esta organización social trabaja en diferentes ámbitos como la educación y la generación de empleo y pueden costearlo gracias a la venta de sus productos.

Una de las funciones de la ONCE es dar trabajo a personas con discapacidad. En Málaga, según afirma el director, son más de 1.700 vendedores y más de 2.800 trabajadores dentro del Grupo Social ONCE. «También tenemos el objetivo de mejorar nuestros ingresos para mejorar nuestros servicios, pero siempre buscamos el equilibrio entre lo comercial y lo social», afirma Rosado, quien añade que el año pasado la ONCE en la zona cerró con una facturación de 232 millones de euros. «Las ventas en Málaga, Córdoba y Melilla suponen un 9% de lo que se vende en España», especifica.

La ONCE también es reconocida por su labor en formación de niños y jóvenes. Ahora, según Rosado, cuentan con unos 325 estudiantes en Málaga. «Tenemos un modelo de educación inclusiva y nuestros maestros intervienen en sus centros para que los alumnos estén incluidos en las clases con el resto de alumnos», afirma. En este sentido, la organización social da herramientas a centros y alumnos con materiales adaptados y asesoramiento. «Nuestra preocupación va más allá de las notas, queremos que tengan una vida plena como cualquier otro niño», explica.

Sobre Málaga, Rosado opina que ha dado «un cambio tremendo» en los últimos años. «Es una ciudad que está de moda y que tiene muchos atractivos como la oferta cultural», asegura. «Málaga tiene sensibilidad y trabaja en la línea de la accesibilidad», concluye sin olvidar que siguen emprendiendo proyectos para mejorar en este sentido.