Jueves, 5 de junio 2025, 18:40 Compartir

Empresa participante Espacio colaborador

Málaga en Futuro, con el patrocinio de Cajamar, recibe a Elena Cobos, consejera delegada de El Pimpi, en el espacio de artes escénicas y entretenimiento Sohrlin. Este emblemático restaurante malagueño nació en 1971 del «sueño de dos cordobeses por ser libres»: su padre Pepe Cobos y Paco Campos. Ahora, la empresa, según asegura Cobos, ha acabado con 17 millones de euros de facturación y cuentan con 240 trabajadores.

Cobos, en esta entrevista con el subdirector de SUR, Javier Recio, cuenta qué supuso la llegada de Antonio Banderas como socio de El Pimpi. «Su llegada me hizo apretarme más profesionalmente para no caer. Si caía El Pimpi o parte de su reputación, ya no caía solo la marca, también llevaba a mis espaldas la marca de Antonio Banderas, que es muy grande», asegura la consejera delegada. Además, valora la labor de su padre al frente de El Pimpi. «Mi padre y tener a Antonio Banderas como socio han hecho que El Pimpi sea mucho más profesional en todos los sentidos», recalca.

La consejera delegada de El Pimpi cuenta cómo ha llegado el restaurante hasta diferentes puntos del mundo. «Mi padre se ha montado en un taxi en Roma, ha dicho que es de Málaga y le han hablado de El Pimpi», afirma Cobos. Asimismo, añade que han creado un Pimpi en Rusia aunque ellos no tienen nada que ver con este restaurante. «El Pimpi es mundialmente conocido. Cogen como referente de España y andaluz El Pimpi», indica.

El Pimpi también cuenta con una fundación que comenzó con la idea de conseguir dinero para trasladarlo a diferentes asociaciones. A día de hoy, tienen proyectos propios como el Festival Los Soles; Cantera, que es una escuela de hostelería; Castañuelas Rosas, una escuela de baile para señoras con cáncer o enfermedades crónicas, y Genius, programa para ensalzar a los productores de la provincia .

Sobre Málaga, Cobos considera que hay que «ordenarla y organizarla para que no se nos vaya de las manos». «Málaga tiene una línea de despegue y una pista importante, pero tenemos que hacerlo bien y trabajar bastante», concluye Cobos.