Víctor: «Aguantaremos hasta la última gota de esfuerzo que nos quede» El equipo agradeció el apoyo de la afición al final del partido. / Salvador Salas El técnico del Málaga defendió que tuvieron opciones de ganar al Cádiz y cree que habiendo «competido contra un Cádiz en una línea ascendente y eso lo tenemos que considerar como bueno» BORJA GUTIÉRREZ Sábado, 12 octubre 2019, 22:16

Víctor volvió a comparecer tras una derrota de su equipo. Aún así mantuvo de nuevo el tipo para defender otro tropiezo: «Ante las dificultades no queda otra cosa que luchar y eso se está haciendo. Con eso, en vez de que toque en el poste y salga, pues entre. Los datos que tenemos son competitivos, tenemos ocasiones y nos ha vuelto a faltar eficacia. Hemos competido contra un Cádiz en una línea ascendente y eso lo tenemos que considerar como bueno», resumió el preparador malaguista, convencido de que tuvieron opciones de ganar.

«El partido fue por donde era más previsible. El Cádiz esperando la contra y no queriendo el balón. Nosotros cuando hemos tenido la pelota no hemos tenido claridad para llegar. Pero la jugada de su primer gol es un contraataque con suerte, de un rebote y que entró. El segundo gol es otra contra que viene precedido de una mano que no se ha revisado», analizó para luego quejarse ostensiblemente de las decisiones del VAR.

«No entiendo porque no nos revisan esas acciones a nosotros. Nos pasó en Zaragoza y creo que en esa acción hay mano pero no se ha podido revisar», levantando la voz. «Tras eso vino una acción individual espectacular (la de Caye Quintana). Eso ha sido todo, no podemos ponerle ni un pero a los jugadores una vez más. No hemos vuelto a tener suerte pero nos queda insistir porque estoy convencido que se le puede dar la vuelta«, siguió.

«La realidad es la que es y no podemos hablar de otra cosa, hay que afrontarla. Hemos jugado con jugadores con molestias (refiriéndose a Cifu que salió en la segunda mitad), que han saltado con el riesgo de lesión y también el reglamento, que hemos jugado con 4 del filial».

Sobre esas fuerzas para seguir luchando a pesar de todas las adversidades (en esta ocasión de no poder contar con casi media plantilla: 10 fichas de 17). «Aguantaremos hasta la última gota de esfuerzo que nos quede porque confiamos en el equipo y los jugadores. Estamos cabreados porque el equipo no tiene el premio que creemos que se merece. Ese cabreo lo trasladaremos en seguir trabajando para que cambie la dinámica», finalizó.

Más cuestiones

Tras el partido, Víctor también explicó sus movimientos para zafarse de todas las amenazas que ha ido teniendo durante el choque, por ejemplo incurrir en alineación indebida cuando dio acceso al campo a Antoñín (luego autor del único gol malaguista). También sobre el debut de Cristo. «Por las circunstancias de jugadores, Cristo era importante. No había podido jugar antes por la reglamentación, pero con la baja de Keidi se abría esa posibilidad. Nos demuestra la calidad que tiene en los entrenos y hoy ha trabajado genial, es una pena que en su debut no se lleve la victoria. Cifu estaba tocado, y Renato y Keko están peleando por lo mismo», explicó.

Precisamente de ese once titular sale señalado por su bajo rendimiento Esteban Rolón, que con una amarilla y tras no funcionar todo lo que debería fue sustituido al descanso. Pero prefirió no entrar a valorar, de ciñó a agradecer el esfuerzo del argentino en los entrenamientos y en el trabajo diario.

Por último también fue crítico con el reglamento que no deja utilizar más jugadores del filial, que han cogido gran peso en el equipo y se han ido convertiendo poco a poco en decisivos: «Nos gusta el contar con canteranos y me parece injusto que no podamos usar a más porque están haciendo méritos para tener más minutos, y por una reglamentación no pueden jugar más. Luis Muñoz es un jugador muy importante en su función por delante de los centrales, pero se tuvo que retirar por molestias», finalizó.