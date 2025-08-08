Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un operario de TVG en Riazor. SUR

Dónde ver la Segunda División esta temporada: opciones en abierto y de pago

A la oferta habitual de las plataformas se ha sumado esta campaña 2025-26 la opción de ver uno o más partidos por jornada sin suscripción en cadenas autonómicas y TEN TV

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:28

La temporada 2025-26 en Segunda División depara algunas novedades en la cobertura televisiva, sobre todo con la opción de ver partidos en abierto, no ... necesariamente a través de suscripciones. En cuanto a esta última el servicio es a través del canal LaLiga Hypermotion TV, que se puede ver por múltiples plataformas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  2. 2

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  3. 3 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  4. 4 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin
  5. 5 La feria del Centro en Málaga mantiene su horario reducido y sin novedades en la programación
  6. 6 Uno de los megayates más grandes del mundo vuelve a elegir Málaga para hacer escala
  7. 7 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  8. 8

    El INE corrige su estadística: el crecimiento de la población de Málaga no se para
  9. 9

    La heladería de yogur griego Myka abre su primer local en Málaga
  10. 10 Los jabalíes se abonan a Málaga: una piara se pasea junto al estadio de La Rosaleda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dónde ver la Segunda División esta temporada: opciones en abierto y de pago

Dónde ver la Segunda División esta temporada: opciones en abierto y de pago