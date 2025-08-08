Dónde ver la Segunda División esta temporada: opciones en abierto y de pago
A la oferta habitual de las plataformas se ha sumado esta campaña 2025-26 la opción de ver uno o más partidos por jornada sin suscripción en cadenas autonómicas y TEN TV
Málaga
Viernes, 8 de agosto 2025, 12:28
La temporada 2025-26 en Segunda División depara algunas novedades en la cobertura televisiva, sobre todo con la opción de ver partidos en abierto, no ... necesariamente a través de suscripciones. En cuanto a esta última el servicio es a través del canal LaLiga Hypermotion TV, que se puede ver por múltiples plataformas.
Una de los cambios este curso es que Movistar ofrecerá a todos sus suscriptores, tanto los que tengan tarifas de fibra y móvil como los de Movistar Plus+ (un paquete más pequeño), todos los partidos de la competición.
Junto a Movistar, también es posible seguir la Segunda en Orange, en Vodafone, en Digi TV y a través de DAZN. Pero hay más operadores: Prime Video también permite contratar el paquete de LaLiga Hypermotion (con una cuenta Prime); el Grupo MásMóvil incluye esta competición para los clientes de sus principales operadores (Yoigo, MásMóvil, Virgin Telco, Euskaltel, R y Telecable), Finetwork, 7Play, PTV Telecom, Populoos, Cableworld y Olin, uno de los patrocinadores del Málaga.
Sin embargo, la gran novedad viene dada por los partidos en abierto. Televisión Canaria retransmitirá encuentros de Las Palmas; Canal Sur elegirá entre los cinco equipos andaluces en la categoría (Málaga, Granada, Córdoba, Cádiz y Almería); la Televisión de Galicia (TVG), a través de su canal secundario, TVG2, retransmitirá 15 encuentros del Deportivo, y Aragón TV, centrada en el Huesca y el Zaragoza. Finalmente, el canal de TDT TEN TV también emitirá un encuentro por jornada.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.