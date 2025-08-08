Dónde ver la Segunda División esta temporada: opciones en abierto y de pago

La temporada 2025-26 en Segunda División depara algunas novedades en la cobertura televisiva, sobre todo con la opción de ver partidos en abierto, no ... necesariamente a través de suscripciones. En cuanto a esta última el servicio es a través del canal LaLiga Hypermotion TV, que se puede ver por múltiples plataformas.

Una de los cambios este curso es que Movistar ofrecerá a todos sus suscriptores, tanto los que tengan tarifas de fibra y móvil como los de Movistar Plus+ (un paquete más pequeño), todos los partidos de la competición.

Junto a Movistar, también es posible seguir la Segunda en Orange, en Vodafone, en Digi TV y a través de DAZN. Pero hay más operadores: Prime Video también permite contratar el paquete de LaLiga Hypermotion (con una cuenta Prime); el Grupo MásMóvil incluye esta competición para los clientes de sus principales operadores (Yoigo, MásMóvil, Virgin Telco, Euskaltel, R y Telecable), Finetwork, 7Play, PTV Telecom, Populoos, Cableworld y Olin, uno de los patrocinadores del Málaga.

Sin embargo, la gran novedad viene dada por los partidos en abierto. Televisión Canaria retransmitirá encuentros de Las Palmas; Canal Sur elegirá entre los cinco equipos andaluces en la categoría (Málaga, Granada, Córdoba, Cádiz y Almería); la Televisión de Galicia (TVG), a través de su canal secundario, TVG2, retransmitirá 15 encuentros del Deportivo, y Aragón TV, centrada en el Huesca y el Zaragoza. Finalmente, el canal de TDT TEN TV también emitirá un encuentro por jornada.