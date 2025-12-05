Valery, el jugador del Zaragoza que padece una extraña calvicie

El rival del Málaga este lunes, el Zaragoza, presenta una historia curiosa, la de Valery. El jugador formado en el Girona, con el que ... debutó en Primera División, ha cambiado de 'look' de forma súbita debido a una alopecia areata, como anunció en su cuenta personal de Instagram hace unos días, coincidiendo con su cumpleaños

«Aprovecho para aclarar algo personal que hace semanas que mucha gente me pregunta: tengo alopecia areata. No es grave ni doloroso, y estoy bien. Además, con el tratamiento adecuado se recupera, así que estoy tranquilo y en buenas manos. Gracias por la comprensión», explicó para tratar de evitar comentarios infundados y después de que su nueva imagen se haya mostrado de forma muy repentina y haya podido sorprender a todos sus seguidores.

La alopecia areata es una enfermedad que consiste en la pérdida del pelo en una zona focalizada del cuerpo, generalmente en áreas redondeadas y de tamaño pequeño del cuero cabelludo o también de la barba. Es una enfermedad autoinmune considerada de origen multifactorial. Con frecuencia hay antecedentes familiares, por lo que se considera que existe predisposición genética para sufrirla. También parece estar implicada la inflamación neurogénica, y los genes implicados también están asociados a otras enfermedades autoinmunes, tales como la enfermedad celíaca, la diabetes tipo 1 y la artritis reumatoide.

Valerio Fernández Estrada, que es conocido futbolísticamente como Valery, tiene 26 años y se formó en el club de su provincia natal, el Girona. Ha jugado 87 partidos en Primera (con cuatro goles) y 59 en Segunda (tres dianas) y antes de recalar este verano en el Zaragoza pasó una campaña por el Mallorca.

Valery está siendo titular en esta fase de clara reacción, con tres victorias seguidas, como extremo izquierdo. También puede jugar en la banda derecha o, incluso, como lateral.