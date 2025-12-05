Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Valery, antes y después de su cambio de imagen. REAL ZARAGOZA/SUR

Valery, el jugador del Zaragoza que padece una extraña calvicie

El extremo del equipo rival del Málaga en esta jornada y titular en su buena racha actual anunció que sufre una alopecia areata, de ahí su gran cambio de imagen en poco tiempo

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:28

Comenta

El rival del Málaga este lunes, el Zaragoza, presenta una historia curiosa, la de Valery. El jugador formado en el Girona, con el que ... debutó en Primera División, ha cambiado de 'look' de forma súbita debido a una alopecia areata, como anunció en su cuenta personal de Instagram hace unos días, coincidiendo con su cumpleaños

Este contenido es exclusivo para suscriptores

