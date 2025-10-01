Tres partidos de sanción para Sergio Pellicer tras su roja en Burgos

El técnico malaguista, Sergio Pellicer, fue sancionado con tres partidos sin poder sentarse en el banquillo según la resolución conocida esta tarde del Comité de ... Disciplina, que analizó toda la jornada séptima del campeonato en Segunda. El castigo superó incluso la peor de las previsiones, aunque dentro del baremo posible de dos a cuatro. Además, el defensa Galilea fue castigado con un choque sin jugar. Ambos fueron expulsados por protestas el domingo en Burgos, el defensa en el periodo añadido del encuentro, y el técnico al terminar el mismo, a pie de campo.

En concreto, el acta del vasco Palencia Caballero explicaba así la roja directa a Pellicer, «por dirigirse a mí tras la finalización del partido estando aún sobre el terreno de juego diciendo 'ya verás la locura que has montado'». Además, recogió también que «tras la finalización del encuentro y estando en el túnel de vestuarios ha continuado protestando a voz en grito hasta la puerta del vestuario arbitral».

Ampliar Sergio Pellicer, este miércoles en su llegada a La Rosaleda tras el entrenamiento matutino. MARILÚ BÁEZ

Al parecer Pellicer reclamaba un córner no pitado a favor, en el minuto 93, justo después de otro saque de esquina, y que fue la acción que reclamó de forma vehemente Galilea, por la que fue expulsado en pleno partido.

En su resolución, el Comité de Disciplina justifica los tres partidos «por protestas reiteradas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 127)».

Pellicer ya fue expulsado otras tres veces como primer entrenador del Málaga en la Liga (hubo una cuarta, en un amistoso ante el Estepona) y recibió sendos castigos de dos partidos en una roja en Antequera (en Primera RFEF, en la 2023-24) y en Ponferrada (inicios de la 2020-21, en Segunda), pero ya hubo un precedente de tres de sanción, en casa contra el Girona (antepenúltima jornada de la 2020-21), cuando el árbitro, Moreno Aragón, reflejó en el acta que dijo «a voz de grito»: «'¡El mismo del Logroñés, siempre adulterando los partidos!', sentándose posteriormente en el banquillo y golpeándolo en señal de disconformidad».

Ahora será Alejandro Acejo, malagueño de 47 años, quien ocupe el área técnica en los tres próximos partidos, y puede que el encargado de hablar en la sala de prensa después de los encuentros, porque fuentes de la entidad confirmaron que el castellonense hablará en la previa, sin descartarse que dé la cara también después. Llegado este verano al cuerpo técnico en sustitución de Manolo Sánchez, Acejo fue capaz de llegar a las semifinales de la Copa del Rey de juveniles con el San Félix (2018), y trabajó en la cantera del Sevilla, y en Chipre y Catar junto a Pablo Machín.

Mientras, Galilea fue expulsado «por protestar de forma ostensible una decisión mía», como recoge el acta. El defensa vitoriano se quejaba de un córner a favor no señalado en el minuto 93 (hubo cuatro de añadido).