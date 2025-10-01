Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Pellicer, tenso en el partido del domingo en Burgos. AGENCIA LOF

Tres partidos de sanción para Sergio Pellicer tras su roja en Burgos

No estará en el banquillo este domingo en Santander ni en casa, contra el Deportivo, ni en Butarque, y se suma al castigo de un encuentro para Galilea, que también fue expulsado en El Plantío

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:42

El técnico malaguista, Sergio Pellicer, fue sancionado con tres partidos sin poder sentarse en el banquillo según la resolución conocida esta tarde del Comité de ... Disciplina, que analizó toda la jornada séptima del campeonato en Segunda. El castigo superó incluso la peor de las previsiones, aunque dentro del baremo posible de dos a cuatro. Además, el defensa Galilea fue castigado con un choque sin jugar. Ambos fueron expulsados por protestas el domingo en Burgos, el defensa en el periodo añadido del encuentro, y el técnico al terminar el mismo, a pie de campo.

