Tres líderes para salir del bache en el Málaga

Funcionan los grupos bien avenidos, pero también los que tienen líderes bien marcados. Este Málaga tan desfigurado en las últimas semanas por las bajas (de ... las ocho de los partidos anteriores se puede pasar a mueve este domingo al no evolucionar bien Niño y estar sancionado Galilea) necesita más que nunca referentes en el campo, máxime sin la presencia de Sergio Pellicer en el área técnica. Es la hora de los tres únicos jugadores de la plantilla que han estado en las siete alineaciones de la temporada, que incluso lo han jugado casi todo. Hablamos de Alfonso Herrero (los 630 minutos), Montero (622) y Larrubia (618).

Después de tres derrotas consecutivas (1-0 en Huesca, 0-1 del Cádiz y 2-1 en Burgos), no sólo se han acusado las numerosas bajas, sino también un nivel más dubitativo de estos tres jugadores, clave en el armazón defensivo y en el desequilibrio de ataque. En Santander, pero también en citas tan exigentes sobre el papel después (ante Deportivo, Leganés, Andorra o Castellón), cuando todavía no se haya podido recuperar a un buen número de efectivos (los próximos en sumarse pueden ser Niño, Galilea, Puga, Joaquín e Izan Merino), el Málaga va a necesitar la mejor versión en la portería de Herrero, un Montero convertido en jefe de la zaga, y el desborde y finalización de Larrubia.

Ampliar Alfonso Herrero, este jueves. MARILÚ BÁEZ

Más de un aficionado malaguista ha echado de menos esa faceta milagrosa de Alfonso Herrero, menos salvador este curso. En algunos goles ha surgido la sospecha sobre si podía haber hecho algo más y se le vio dubitativo en salidas y controles del balón con el pie. Por su experiencia y visión del juego desde su posición en el área de meta, tiene que ser más que nunca un líder en el terreno de juego.

A un nivel parecido se espera a Montero, la incorporación más importante en el entramado defensivo, que ha flaqueado algo en los dos últimos partidos y que estuvo marcado por el error ante el Cádiz, en una salida del balón, que desencadenó el único tanto del partido. Tradicionalmente, un central expeditivo, rápido, bien posicionado y carismático, se necesitan más que nunca estas virtudes, y el domingo además en un duelo con connotaciones especiales al haber jugado en el Racing la campaña anterior.

Finalmente, Larrubia, que acaba de anunciar esta semana su ampliación de contrato hasta 2028, fue el referente en el campo en buena parte de la pretemporada, con actuaciones estelares como la que protagonizó ante el Betis, seguramente en su mejor partido con la camiseta del Málaga, aunque fuese un amistoso. El hecho de que apenas haya sido sustituido por Pellicer en los partidos, pese a moverse en la zona de ataque, refleja su importancia. Está entre los mejores de Segunda en regates conseguidos y en recuperaciones, esto último una muestra de su trabajo defensivo, pero el Málaga necesita de él más acciones de trascendencia real, las que concluyen en gol o asistencia. De momento sólo lleva un pase definitivo ante el Granada. Pese a su juventud, a diferencia de Herrero y Montero, su condición de canterano y su progresión le avalan. En Burgos apenas se le vio, y ante el Cádiz sus primeros detalles importantes llegaron en el tramo final.