Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alfonso Herrero, Montero y Larrubia, tres jugadores vitales para el Málaga ante la plaga de lesiones y el bache de resultados. SALVADOR SALAS/MARILÚ BÁEZ

Tres líderes para salir del bache en el Málaga

Aumenta la exigencia para que Alfonso Herrero, Montero y Larrubia, los únicos titulares del equipo en todas las jornadas celebradas, se acerquen a su mejor versión en las próximas citas

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:36

Comenta

Funcionan los grupos bien avenidos, pero también los que tienen líderes bien marcados. Este Málaga tan desfigurado en las últimas semanas por las bajas (de ... las ocho de los partidos anteriores se puede pasar a mueve este domingo al no evolucionar bien Niño y estar sancionado Galilea) necesita más que nunca referentes en el campo, máxime sin la presencia de Sergio Pellicer en el área técnica. Es la hora de los tres únicos jugadores de la plantilla que han estado en las siete alineaciones de la temporada, que incluso lo han jugado casi todo. Hablamos de Alfonso Herrero (los 630 minutos), Montero (622) y Larrubia (618).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  4. 4

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  5. 5 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  6. 6 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  7. 7

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  8. 8 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  9. 9

    El restaurante Óleo renace en el Soho
  10. 10 Avalancha de aspirantes para una VPO en Málaga: casi 12.000 para un proyecto de 123 pisos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Tres líderes para salir del bache en el Málaga

Tres líderes para salir del bache en el Málaga