Baturina celebra el gol del triunfo en Cartagena, el único logrado por el Málaga sin Luismi de titular las dos últimas campañas. AGENCIA LOF

Sólo una victoria oficial en los partidos sin Luismi

El porcentaje de triunfos baja del 36% con el 'pivote' malaguista a un 8,3% sin él, un aviso claro de la importancia del jugador en el esquema

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:22

Puede ser unefecto casual, pero no lo parece: al Málaga no le ha ido bien en la competición en los partidos en que no ha ... dispuesto de Luismi, y no se sabe si más por su valía o por la ausencia de especialistas claros en su demarcación de medio centro defensivo, de hombre clave en la presión, coberturas y primera salida de balón. En definitiva, en el equilibrio del conjunto.

