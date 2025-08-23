Sólo una victoria oficial en los partidos sin Luismi
El porcentaje de triunfos baja del 36% con el 'pivote' malaguista a un 8,3% sin él, un aviso claro de la importancia del jugador en el esquema
Málaga
Sábado, 23 de agosto 2025, 00:22
Puede ser unefecto casual, pero no lo parece: al Málaga no le ha ido bien en la competición en los partidos en que no ha ... dispuesto de Luismi, y no se sabe si más por su valía o por la ausencia de especialistas claros en su demarcación de medio centro defensivo, de hombre clave en la presión, coberturas y primera salida de balón. En definitiva, en el equilibrio del conjunto.
Las cifras son claras: una victoria en trece partidos sin Luismi, todos de la pasada campaña, con siete empates y cinco derrotas. Doce de los encuentros corresponden a la Liga y uno a la Copa del Rey, la derrota por 3-2, prórroga mediante, ante el Estepona en La Línea. El Málaga sólo fue capaz de ganar sin él en Cartagena, ante el que acabó como colista de la competición y con un gol postrero de Baturina, y tan tardío que llegó en el añadido y una vez cumplido el tiempo estimado de prolongación.
De esa forma tan agónica resolvió de forma favorable el Málaga su única victoria sin Luismi, mientras que empató en sus salidas a El Ferrol, Cádiz y Eibar (en todas ellas, con 2-2) y en La Rosaleda ante el Mirandés (1-1), el Oviedo (0-0), el Levante (1-1) y el Burgos (2-2).
Peor le fue ante el Levante (4-2), el Racing (1-2), el Cádiz (0-2) y en Huesca (1-0). Estas dos últimas derrotas añadieron dramatismo a la lucha por la permanencia del equipo, en un tramo final de la temporada y en sendos partidos que el Málaga parecía tener controlados, sin pasar muchos apuros en su retaguardia, y que acabó perdiendo.
El Málaga ganó la pasada campaña el 36,% de los partidos con Luismi, empató el 33,3% y perdió en el 30%, pero si no jugó nada el gaditano, sólo pudo ganar el 8,3% y empató el 58,3%, aumentando las opciones de derrota a 33,3%. A los 27 partidos de Luismi de titular en la Liga hay que sumar otras tres actuaciones incompletas entrando de suplente (los triunfos por 1-0 ante el Castellón y el Tenerife y el 0-1contra el Córdoba) de la pasada campaña y el 1-1 de la pasada semana contra el Eibar, cuando se fue en camilla del campo a los 20 minutos tras el golpe en la cara contra Montero.
EL MÁLAGA, SIN LUISMI
Sólo una victoria en trece partidos:
Ferrol-Málaga (J-1ª): 2-2
Málaga-Mirandés (J-2ª): 1-1
Cádiz-Malaga (J-9ª): 2-2
Málaga-Oviedo (J-10ª): 0-0
Estepona-Málaga (Copa del Rey): 3-2
Levante-Málaga (J-13ª): 2-4
Racing-Málaga (J-25ª): 1-2
Málaga-Levante (J-26ª): 1-1
Cartagena-Málaga (J-27ª): 0-1
Málaga-Cádiz (J-30ª): 0-2
Huesca-Málaga (J-35ª): 1-0
Eibar-Málaga (J-36ª): 2-2
Málaga-Burgos (J-42ª): 2-2
