Sólo una victoria oficial en los partidos sin Luismi

Puede ser unefecto casual, pero no lo parece: al Málaga no le ha ido bien en la competición en los partidos en que no ha ... dispuesto de Luismi, y no se sabe si más por su valía o por la ausencia de especialistas claros en su demarcación de medio centro defensivo, de hombre clave en la presión, coberturas y primera salida de balón. En definitiva, en el equilibrio del conjunto.

Las cifras son claras: una victoria en trece partidos sin Luismi, todos de la pasada campaña, con siete empates y cinco derrotas. Doce de los encuentros corresponden a la Liga y uno a la Copa del Rey, la derrota por 3-2, prórroga mediante, ante el Estepona en La Línea. El Málaga sólo fue capaz de ganar sin él en Cartagena, ante el que acabó como colista de la competición y con un gol postrero de Baturina, y tan tardío que llegó en el añadido y una vez cumplido el tiempo estimado de prolongación.

De esa forma tan agónica resolvió de forma favorable el Málaga su única victoria sin Luismi, mientras que empató en sus salidas a El Ferrol, Cádiz y Eibar (en todas ellas, con 2-2) y en La Rosaleda ante el Mirandés (1-1), el Oviedo (0-0), el Levante (1-1) y el Burgos (2-2).

Peor le fue ante el Levante (4-2), el Racing (1-2), el Cádiz (0-2) y en Huesca (1-0). Estas dos últimas derrotas añadieron dramatismo a la lucha por la permanencia del equipo, en un tramo final de la temporada y en sendos partidos que el Málaga parecía tener controlados, sin pasar muchos apuros en su retaguardia, y que acabó perdiendo.

El Málaga ganó la pasada campaña el 36,% de los partidos con Luismi, empató el 33,3% y perdió en el 30%, pero si no jugó nada el gaditano, sólo pudo ganar el 8,3% y empató el 58,3%, aumentando las opciones de derrota a 33,3%. A los 27 partidos de Luismi de titular en la Liga hay que sumar otras tres actuaciones incompletas entrando de suplente (los triunfos por 1-0 ante el Castellón y el Tenerife y el 0-1contra el Córdoba) de la pasada campaña y el 1-1 de la pasada semana contra el Eibar, cuando se fue en camilla del campo a los 20 minutos tras el golpe en la cara contra Montero.

EL MÁLAGA, SIN LUISMI

Sólo una victoria en trece partidos:

Ferrol-Málaga (J-1ª): 2-2

Málaga-Mirandés (J-2ª): 1-1

Cádiz-Malaga (J-9ª): 2-2

Málaga-Oviedo (J-10ª): 0-0

Estepona-Málaga (Copa del Rey): 3-2

Levante-Málaga (J-13ª): 2-4

Racing-Málaga (J-25ª): 1-2

Málaga-Levante (J-26ª): 1-1

Cartagena-Málaga (J-27ª): 0-1

Málaga-Cádiz (J-30ª): 0-2

Huesca-Málaga (J-35ª): 1-0

Eibar-Málaga (J-36ª): 2-2

Málaga-Burgos (J-42ª): 2-2