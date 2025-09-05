Pellicer: «Percibo esta semana un ambiente de sacar la patita, tiene que haber humildad»

Siete puntos de nueve y dos victorias seguidas. El Málaga está protagonizando un buen arranque liguero, pero su entrenador, Sergio Pellicer, no quiere un exceso ... de confianza, y por eso traslado su mensaje este viernes, con vehemencia, en la sala de prensa: «Percibo esta semana un ambiente de sacar la patita... Sabemos lo que tenemos que hacer, lo que hay que trabajar, que cuesta muchísimo, y lo vivimos hace tres temporadas (con el descenso a Primera RFEF). Tiene que haber exigencia, ambición y máxima humildad. No quiero que nadie se crezca, y que sigamos transmitiendo solidaridad, atrevimiento».

Respecto al rival en La Rosaleda de este sábado (21.00 horas, LaLiga Hypermotion Tv y Canal Sur), el Granada, no cree que su horrible comienzo liguero, sin puntos, vaya a ser la tónica esta temporada. «Acaba de iniciar todo. Al principio es difícil analizar. Me espero al equipo de los últimos minutos (ante el Mirandés, la última jornada, con un 1-2). Lleva tres partidos penalizado con un jugador menos, pero es un equipo vertical, valiente, con mucha energía, que les da tener gente joven, y han llegado ahora jugadores con experiencia. Por plantilla debería estar arriba», sostuvo el de Nules en su análisis.

«Nosotros venimos de una buena dinámica pero hemos ganado 1-0 (a la Real Sociedad B) y 0-1(en Las Palmas), con máxima igualdad. Ellos vienen con cero puntos, pero si pensamos que va a ser fácil no va a ser así», argumentó, aunque también destacó en el plano positivo que «hemos visto que en otro contexto de partido también sabemos competir».

Preguntado por qué valora más si el buen arranque liguero o el final del mercado y la tranquilidad acerca de rumores de idas y venidas en el grupo, dijo: «Me quedo tranquilo con que tenemos siete puntos, que cuesta sudor. Ha sido muy bueno este inicio, y vamos a intentar pelear por esta victoria, que sería un inicio espectacular».

Sobre su valoración de «esa foto final» de la plantilla, con el mercado cerrado, Pellicer comentó: «A pesar de los golpes muy duros de Luismi, de Alex Pástor, más los otros tres lesionados (Ramón, Moussa y Haitam), Darko (Brasanac) es un complemento ideal para lo que necesitamos. Tenemos un buen fondo también con Recio, al que lo concibo como un jugador más de la plantilla, pero cuando no tenga que estar con nosotros podrá jugar con el filial. El año pasado había que encajar algunas cosas, pero este si nos respetan las lesiones hay una competitividad bonita y de lo que se beneficiará el equipo».

Hablando más en profundidad de Brasanac como sustituto de Luismi, dijo que «cada jugador tiene un perfil diferente». «Darko lleva más de 200 partidos en Primera con 33 años. Debe ser un espejo para la gente joven. Es un reflejo de por qué ha sido profesional a ese nivel tantos años. Ya ayer hizo unas pruebas de esfuerzo y fue de los mejores, pese a que lleva dos meses sin entrenarse con un equipo. Nos da experiencia junto a Montero, Alfonso, Galilea, Víctor...».

También analizó la capacidad decisiva de Rafa como rematador de media y larga distancia: «Son jugadores desconocidos para los rivales, pero tenemos varios jugadores con esas condiciones. Él transmite energía y convicción. El otro día hizo un trabajo fundamental en la presión, pero hubo que cambiarlo... Me acuerdo de Luis Muñoz. De central hacía situaciones de finalización y de segunda línea y lo subimos al centro del campo. Como él, tiene esa capacidad de ver gol con facilidad. Tiene un disparo muy rápido y hace que los compañeros creen espacios para él. Hay que buscar el estado de efervescencia de los jugadores».

Respecto a cuándo podrán debutar Brasanac y Dorrío, dijo: «Tenemos que controlar el tema de las cargas. No hay que tener prisa, sino paciencia. Para Brasanac hoy será el primer entrenamiento. Dorrio ya ha aumentado la carga, pero tenemos que ir ajustando muy bien. La gente quiere ver a los nuevos, pero les pedimos paciencia para que en el momento en que salgan tengan esa calidad y energía que nos pueden dar».

Además, Pellicer habló de qué temas se trataron en la reunión de entrenadores del miércoles. «Hablamos del calendario, de que no nos gusta perder a Adrián Niño porque juegen selecciones, y que haya otros equipos salen perjudicados. Todos nos ven desde fuera como un espejo por tener gente joven, con una afición de Primera, y te preguntan por qué situación se vive aquí. Estamos bien valorados fuera», expuso.

En todo caso, sobre la ausencia obligada de Niño ante el Granada, lo matizó al afirmar. «El otro día jugó Chupete, y estoy contento con los delanteros. Eneko (Jauregui) ya está para ayudar. Lo de Adrián es bueno para él. Va a subir su autoestima. Tenemos muchas variantes de jugadores y eso nos puede ayudar».