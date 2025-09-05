Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Pellicer supervisa el trabajo de sus jugadores en una sesión de entrenamiento de esta semana. SALVADOR SALAS

Pellicer: «Percibo esta semana un ambiente de sacar la patita, tiene que haber humildad»

El técnico malaguista no quiere que la racha de dos victorias y el hecho de medirse al colista este sábado, el Granada, genere confianza entres sus hombres y unas expectativas distorsionadas cara al derbi en La Rosaleda

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:51

Siete puntos de nueve y dos victorias seguidas. El Málaga está protagonizando un buen arranque liguero, pero su entrenador, Sergio Pellicer, no quiere un exceso ... de confianza, y por eso traslado su mensaje este viernes, con vehemencia, en la sala de prensa: «Percibo esta semana un ambiente de sacar la patita... Sabemos lo que tenemos que hacer, lo que hay que trabajar, que cuesta muchísimo, y lo vivimos hace tres temporadas (con el descenso a Primera RFEF). Tiene que haber exigencia, ambición y máxima humildad. No quiero que nadie se crezca, y que sigamos transmitiendo solidaridad, atrevimiento».

