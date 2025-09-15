Pellicer: «Si somos capaces de dar ese pasito más, en dos años habrá un proyecto de Primera»

Sergio Pellicer fue el invitado de lujo para el primer programa de la temporada de 'Gol a Gol' de Canal Sur. El entrenador del Málaga ... repasó la actualidad malaguista: desde su evaluación del mercado de fichajes realizado por el club hasta las aspiraciones y objetivos del proyecto, pasando por la derrota del sábado en Huesca.

Al castellonense le gustaría que el Málaga fuera «un club normal», refiriéndose al fin de la administración judicial y que llegara una propiedad. «La afición va a otra velocidad y se merece un club en Primera División. La exigencia que pongo es para todos: para mí, para los jugadores, para el club... Málaga es una ciudad que acomoda mucho: si estuviera en Burgos y diera un día libre, ese día estarían todos en el gimnasio; en Andalucía eso no pasa, porque se vive muy bien. No somos candidatos al ascenso, pero nuestro objetivo no es el mismo que el del año pasado. Si somos capaces de dar ese pasito más, en dos años aquí habrá un proyecto de Primera División», dijo.

De la ventana estival de fichajes del Málaga, en la que la entidad ha puesto fin a un periodo de siete años sin pagar por un traspaso con la contratación de Niño al Atlético de Madrid, Pellicer comentó que «se han traído los perfiles que buscábamos, gente con muchísima hambre. A partir de ahí, está claro que debemos manejar ciertos registros económicos. En estas cinco jornadas, hemos tenido golpes muy duros en materia de lesiones. No me gusta hablar de titulares o suplentes, pero Luismi, Álex Pastor y ahora Puga son tres jugadores que nos daban muchas soluciones. Niño es una inversión del club, un perfil joven con proyección; Eneko, jugador con experiencia; Dotor, jugador que llega cedido; la posibilidad que nos salió con Javi (Montero); Dorrio y luego la incorporación de Darko creo que nos dan más empaque a esta plantilla, más competitividad. Nos van a ayudar y van a hacer mejores a otros jugadores. Nosotros no somos un equipo de estrellas, pero sí que tenemos que ser un equipo que corra mucho, que sea valiente y atrevido, y que por ganas nadie nos pueda superar».

El preparador blanquiazul volvió a hablar que precedió al tanto de Liberto en el minuto 94 en El Alcoraz, que suponía la primera derrota del curso para el Málaga, asegurando que «nos precipitamos al jugar en largo ahí, le hacen la falta a Rafa y nosotros no somos capaces de parar su ataque con una falta. Si en esa jugada Rafa se tira y coge el balón con la mano, seguramente la pita. Pero no quiero formar a jugadores trileros. El problema no es del árbitro, es del asistente. Les dije, con todo el respeto, que cuando vieran la jugada se iban a dar cuenta. A los árbitros hay que respetarlos y ayudarlos, ero hay cosas en las que tenemos que dar un paso hacia delante porque todos nos jugamos mucho».