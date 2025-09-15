Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Pellicer, dirigiendo un entrenamiento reciente. Salvador Salas

Pellicer: «Si somos capaces de dar ese pasito más, en dos años habrá un proyecto de Primera»

«No somos candidatos al ascenso, pero nuestro objetivo no es el mismo que el del año pasado», dijo el entrenador del Málaga sobre las aspiraciones del equipo para esta temporada

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:40

Sergio Pellicer fue el invitado de lujo para el primer programa de la temporada de 'Gol a Gol' de Canal Sur. El entrenador del Málaga ... repasó la actualidad malaguista: desde su evaluación del mercado de fichajes realizado por el club hasta las aspiraciones y objetivos del proyecto, pasando por la derrota del sábado en Huesca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

