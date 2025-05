Pellicer: «Tengo un pastel que partir en 28 porciones, es difícil que todos tengan la misma porción» «Hay que dar las gracias a los que no continúan, se han ganado un 'rinconcito' en el corazón de la afición», dijo Pellicer sobre los jugadores que no seguirán la temporada que viene

Jorge Garrido Málaga Viernes, 30 de mayo 2025, 18:48 Comenta Compartir

Sergio Pellicer compareció por última vez esta campaña para la previa de un partido. Con un tono pausado y reflexivo a lo largo de toda ... la rueda de prensa, el entrenador del Málaga explicó que, si bien el encuentro del sábado (18.30 horas) frente al Burgos no tenía grandes implicaciones ya que ambos equipos cumplieron ya sus objetivos, «no es lo mismo acabar en una posición u otra en la tabla. Lo importante es ganar, aunque ya no haya esa ansiedad por las situaciones de ir hacia arriba o hacia abajo. Voy a intentar buscar las mejores opciones para ganar el partido. Carlos (López) va a jugar sí o sí porque creo que lo merece y porque nos puede ayudar a ganar. Veo bien a todos. Sé que hay jugadores con molestias y que no han podido entrenarse con normalidad pero que quieren estar, quieren competir. Lo más importante es el colectivo. Me habré equivocado, pero tengo la conciencia tranquila porque he tenido argumentos para colocar a uno o a otro. El fútbol no es justo. Estoy seguro de que los que jueguen van a demostrar el compromiso que han tenido durante todo el año Debemos seguir con ese camino que llevamos en casa, porque terminar el año ganando en casa es importante para enganchar a la afición y poner un cierre bueno a la temporada».

«No busco ovaciones. Hay una base muy representativa. Habrá gente que no va a continuar la próxima temporada, y hay que darles las gracias porque creo que muchos de ellos se han ganado un 'rinconcito' en los corazones de la afición. Lo más importante es el colectivo», dijo Pellicer sobre los futbolistas que no seguirán la temporada que viene. De esta forma, declaró que Dani Lorenzo, que reapareció en Elche tras seis meses alejado de los terrenos de juego «debe valorar que el otro día participó y jugadores como Roko (Baturina), Luca (Sangalli) o Juanpe no lo hicieron. Él y mucha otra gente joven tienen que valorarlo. Quien juegue mañana es porque pienso que son los mejores para ganar». Sobre el Burgos, Pellicer señaló que «es un equipo que ha ido de menos a más con la llegada del nuevo entrenador, Luis Miguel Ramis. Le ha dado su sello al equipo, es muy parecido a su Tenerife que estuvo a punto de ascender en 2022 (cayó en la final de los 'play-off' ante el Girona). Es un equipo que aun sin esa tensión en los puntos, estuvo cerca de ganar la jornada pasada al Levante, perdió en la última jugada contra un equipo que se jugaba el ascenso. Te demuestra que aquí nadie regala nada. Tiene la baja importante de Álex Sancris. Se maneja bien en la presión y es un equipo que se mueve muy buen en las transiciones». Pellicer apenas ha repetido alineaciones titulares esta temporada. Preguntado sobre si quizá podía ser más beneficioso el confeccionar un 'once tipo', el técnico fue claro: «Si hubiéramos tenido un 'once tipo' seguramente estaríamos en una situación peor. Lo mejor que tenemos es el sentimiento colectivo y la variedad de perfiles. Necesitamos la participación activa de todos los jugadores». El Málaga activará próximamente la cláusula que renueva de forma automática a Rafa. Sobre el prometedor canterano, el preparador malaguista señaló que «cuando aparece transmite muchas cosas positivas. Cuando ha salido, ha aprovechado la oportunidad a la primera, y eso en el fútbol es importantísimo porque te pueden pasar por delante. Todos son compañeros pero compiten también entre ellos, y eso es lo que hace que aumente el nivel del grupo».

