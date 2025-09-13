Sergi Guilló: «El Málaga es uno de los equipos que más llega al área rival, hay que tener cuidado»

Sergi Guilló (34 años) es el entrenador más joven de Segunda División. Tras realizar un gran papel con el Mérida en Primera RFEF la pasada ... temporada, el ilicitano relevó al mito malaguista Antonio Hidalgo, en el banquillo del Huesca. El Málaga visita este sábado al cuadro aragonés, y el preparador azulgrana analizó al conjunto blanquiazul.

«Tiene jugadores muy diferentes, sobre todo en la línea atacante. Juanpe ha empezado muy bien, Izan (Merino) también, y luego tiene jugadores que a mí me encantan, como es el caso de David Larrubia: ese tipo de jugador que juega a pierna cambiada y acelera mucho las jugadas. Luego también Dani Lorenzo, si entra... Tiene delanteros de muy buen nivel, como Chupete, jugadores de la cantera que han salido recientemente, como Rafa, y están rindiendo a muy buen nivel. Y luego Joaquín, que es otro de los jugadores que tienen que es diferente a la hora de encarar. No empezó de titular pero enseguida se ganó el sitio. Aquí (en Huesca) lo conocen todavía mejor que yo».

De la forma de jugar del Málaga, Guilló señaló que «también tienen laterales muy largos, que ofensivamente nutre mucho a sus delanteros. Es uno de los equipos que más llega al área rival, así que hay que tener cuidado».