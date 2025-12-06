Sellés: «Hay que ir a Málaga a sacar los tres puntos»

El entrenador del Zaragoza, Rubén Sellés, analizó este sábado el duelo de su equipo el lunes (20.30 horas), en La Rosaleda, ante el Málaga ( ... de la decimoséptima jornada liguera en Segunda División). El técnico español, que ha desarrollado casi toda su trayectoria en los banquillos en Inglaterra, viene de ganar tres jornadas ligueras seguidas con el cuadro maño, aunque cediera el jueves ante el Burgos en la Copa del Rey (0-1). Quizás por eso su mensaje fue de cautela: «No podemos relajarnos lo más mínimo o creer que somos mejores que los demás, somos últimos. Esa es la realidad pura y dura. Hay que ir a Málaga a sacar los tres puntos».

En relación a su oponente, el Málaga, dijo que «es un rival siempre difícil, que acumula jugadores buenos técnicamente». «Funes tiene un estilo diferente al de Pellicer y debemos ajustar bien -añadió-. Han sacado cuatro de seis puntos con el nuevo entrenador, son competitivos y tienen una identidad muy marcada. Va a ser un desafío con un buen rival enfrente».

Dicho esto, mantuvo su confianza en seguir sumando para abandonar la plaza de colista y, a medio plazo, salir de la zona de descenso. «Hemos demostrado que somos tan buenos o malos como el resto y podemos competir a cualquiera. Tenemos que seguir creciendo, trabajar duro cada día. Hemos encontrado la manera de ganar partidos».

Preguntado sobre diversos jugadores lesionados o dudosos para el partido, se refirió al estado de la mayoría de ellos: «Andrada (el guardameta habitual) ha estado tres días entrenándose al margen únicamente para afinar su puesta a punto, Sebas Moyano ya está recuperado de su proceso gastrointestinal, y Saidu no tiene una lesión grave, o eso parece, pero es baja para Málaga. Se le está aún explorando y no se puede dar un parte médico certero».