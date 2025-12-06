Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rubén Sellés, en el banquillo viistante en Ipurua con el Zaragoza. LALIGA

Sellés: «Hay que ir a Málaga a sacar los tres puntos»

El entrenador del Zaragoza, rival este lunes en La Rosaleda, describe a su rival como «un equipo competitivo, con una identidad muy marcada y que ha sacado cuatro de seis puntos con Funes»

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 6 de diciembre 2025, 15:38

El entrenador del Zaragoza, Rubén Sellés, analizó este sábado el duelo de su equipo el lunes (20.30 horas), en La Rosaleda, ante el Málaga ( ... de la decimoséptima jornada liguera en Segunda División). El técnico español, que ha desarrollado casi toda su trayectoria en los banquillos en Inglaterra, viene de ganar tres jornadas ligueras seguidas con el cuadro maño, aunque cediera el jueves ante el Burgos en la Copa del Rey (0-1). Quizás por eso su mensaje fue de cautela: «No podemos relajarnos lo más mínimo o creer que somos mejores que los demás, somos últimos. Esa es la realidad pura y dura. Hay que ir a Málaga a sacar los tres puntos».

