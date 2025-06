La Segunda División que se avecina para el Málaga

Más cerca de un regreso a Tarragona la próxima campaña

El Gimnástic de Tarragona está cerca de volver a ser rival del Málaga después de la recordada final de los 'play-off' de ascenso a Segunda, de la que está a punto de cumplirse un año. El cuadro catalán sorprendió el sábado al Murcia en el Enrique Roca (0-1) e hizo bueno el 1-1 del Nou Estadi, de forma que el quinto del grupo 1 pudo con el segundo del 2. Ahora se medirá en la final a la Real Sociedad B, verdugo del Mérida y, aunque jugará la vuelta a domicilio y no le valdrá un empate global en la eliminatoria (tras prórroga), cuenta con un plus de experiencia en sus filas que el novel filial guipuzcoano.

La serie ante el 'Nástic' y el Málaga aún colea. Hay que recordar que en la ida, el 15 de junio, se registró un 2-1, y en la vuelta, una semana después, un 1-0, pero en la prórroga se llegó al 2-2 gracias a un agónico tanto del ya exmalaguista Antoñito Cordero en el añadido.

El club catalán se querelló contra el árbitro del partido, el vasco Eder Mallo, por falsedad documental y corrupción deportiva y fue admitida a trámite, en un episodio insólito. En mayo el colegiado (que subió también a Segunda y sólo ha dirigido una vez más al Málaga, pero a domicilio) declaró, y el caso parece sin recorrido, sin pruebas ni argumentos irrebatibles sobre un supuesto arbitraje perjudicial en acciones decisivas contra el cuadro local. Si se diera el ascenso del Gimnástic el morbo estaría servido, indudablemente, para las citas en La Rosaleda y en el Nou Estado, un estadio que ya ha entrado de forma indiscutible en la leyenda del malaguismo.