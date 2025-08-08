La Rosaleda se acerca al lleno para el Costa del Sol, con 24.000 entradas vendidas hasta ahora

Los aficionados malaguistas no tienen ninguna duda: acudirán masivamente, el sábado a partir de las 20.30 horas, al Trofeo Costa del Sol contra el ... Betis de Manuel Pellegrini e Isco (entre otros malagueños y exmalaguistas). Tras superarse las 24.000 entradas vendidas a falta de dos días para el choque, La Rosaleda puede alcanzar el lleno para un amistoso que pondrá fin a la pretemporada de los dos contendientes. El interés de los aficionados blanquiazules es doble, pues pretenden ver a su equipo ante un rival más fuerte para calibrar su nivel y, sobre todo, quieren rendir una especie de 'homenaje' al entrenador chileno y al futbolista internacional malagueño, que comenzó su andadura al máximo nivel en Martiricos en el momento más brillante de la historia de la entidad.

La expectación para este compromiso era evidente desde hace algún tiempo, pero ahora se puede comprobar con la venta de entradas para el mismo, con esas más de 24.000 localidades retiradas ya para este sábado de las taquillas (en persona en el estadio y 'on-line'). Este dato demuestra que la entrada en las gradas puede acabar en un lleno total, pues todavía puede aumentar de una forma considerable este dato en las dos jornadas que faltan. En la situación actual, es previsible que la asistencia sea similar o seguramente esté por encima de los compromisos ligueros, donde faltaban algunos miles de abonados en cada partido.

Finalmente no llegarán los 5.000 aficionados béticos que se esperaban, pues el club sevillano devolvió este jueves 2.000 de esas localidades. En cualquier caso, el desplazamiento será importante. De hecho, el Málaga permitió desde el primer instante que los seguidores verdiblancos pudieran acompañar a su equipo al ofrecerle ese gran número de entradas, algo que no puede hacer en otros encuentros debido a que La Rosaleda no dispone de aforo suficiente para darle cabida a un grupo tan amplio y a sus abonados. De hecho, para poner en marcha este plan fue necesario que los socios perdieran sus asientos para este día, como así será.

Para el partido, el Málaga vendió inicialmente las localidades más baratas a sus socios, entre 5 y 15 euros, mientras que desde el lunes pasado las puede adquirir ya el público en general, con unos precios mucho más altos, entre 25 y 70 euros. Al estar este amistoso fuera del abono, además, permite al club conseguir unos ingresos importantes y extras para reforzar su presupuesto para la temporada que viene, la que se pondrá en marcha futbolísticamente a partir de la semana que viene (el equipo blanquiazul arranca el sábado 16 contra el Eibar, a partir de las 19.30 horas).

El Málaga llega a este envite de nivel tras una pretemporada ilusionate, pero con el lunar de Oxford, donde cayó claramente derrotado. La afición tiene confianza en el equipo y en algunos de los fichajes recién llegados, lo que abre otra vez la puerta para un campeonato interesante y en el que los blanquiazules tendrán que dar ya un paso adelante para, al menos, mirar hacia arriba y situarse en la zona media-alta de la clasificación. El objetivo ya no es la permanencia, sino que todos los futbolistas, técnicos y demás componentes del club son conscientes de que es el momento de dar un paso adelante y poner las bases para la meta final, que no es otra que el ascenso a la élite, lugar que perdió el cuadro de Martiricos de una forma inexplicable cuando disponía de un presupuesto generado por el club que estaba situado en la zona alta de esa clasificación.