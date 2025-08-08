Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores se despiden de los aficionados en la última jornada del campeonato anterior, contra el Burgos. ÑITO SALAS

La Rosaleda se acerca al lleno para el Costa del Sol, con 24.000 entradas vendidas hasta ahora

A falta de dos días se prevé que el ambiente sea estelar el sábado en un partido atractivo para los malaguistas ante el Betis de Pellegrini e Isco

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:15

Los aficionados malaguistas no tienen ninguna duda: acudirán masivamente, el sábado a partir de las 20.30 horas, al Trofeo Costa del Sol contra el ... Betis de Manuel Pellegrini e Isco (entre otros malagueños y exmalaguistas). Tras superarse las 24.000 entradas vendidas a falta de dos días para el choque, La Rosaleda puede alcanzar el lleno para un amistoso que pondrá fin a la pretemporada de los dos contendientes. El interés de los aficionados blanquiazules es doble, pues pretenden ver a su equipo ante un rival más fuerte para calibrar su nivel y, sobre todo, quieren rendir una especie de 'homenaje' al entrenador chileno y al futbolista internacional malagueño, que comenzó su andadura al máximo nivel en Martiricos en el momento más brillante de la historia de la entidad.

