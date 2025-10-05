La roja a Montero en su regreso a Santander, clave en la derrota del Málaga

Fue una tarde para olvidar para el Málaga, pero sobre todo para Javi Montero. El zaguero regresaba a la que fue su casa durante el ... pasado curso, tan sólo 62 días después de que se hiciera oficial su salida del Racing. Se marchó por la puerta de atrás de El Sardinero, por unas supuestas desavenencias con el extécnico blanquiazul José Alberto (era el líder de la zaga hasta que cayó lesionado en marzo, y no volvió a contar apenas en el último tramo del curso), por lo que volvía a Santander dispuesto a demostrar que fue un error por parte del entrenador permitir que fuera perdiendo protagonismo y después dejarle ir.

Pero nada más lejos de la realidad: sacó Ezkieta en largo en busca de Andrés en la banda derecha, Montero quiso interceptar el pase (probablemente pensó que llegaría antes) y cometió una durísima falta sobre su excompañero. En primera instancia, Huerta de Aza le mostró la amarilla, pero fue llamada desde el VAR para que revisara la acción y revocó su decisión, enseñando la roja directa al sevillano al filo del descanso. Esta expulsión condicionó el devenir del choque (era cuando mejor plantado estaba el Málaga). Las transiciones rápidas y pases a la espalda de una defensa mermada acabaron noqueando al cuadro de Martiricos. La goleada pudo ser mayor, con varios tantos anulados por fuera de juego o evitados por Alfonso Herrero.

Montero, que es junto con Herrero y Larrubia, uno de los tres jugadores blanquiazules que han sido titulares en todos los partidos hasta ahora (dejará de pertenecer a esta lista a partir del próximo encuentro), ha ido bajando su rendimiento con el paso de las jornadas. Cuando aún estaba Álex Pastor disponible, esta pareja de centrales prometía mucho. Ya con Pastor lesionado, le tocaba ser el líder de la zaga y ofreció una gran versión durante varios partidos. Pero desde su error en la distribución en el derbi frente al Cádiz, que acabó suponiendo la segunda derrota liguera del Málaga (0-1), se le han visto sus debilidades con mayor frecuencia.

El Málaga, que ocupa ahora puestos de descenso por primera vez en el presente ciclo en Segunda División, perderá a Montero para el duelo del próximo domingo ante el Deportivo, pero recupera a Galilea, y reza por que alguno de los lesionados comience a entrenarse.