Marta Huerta de Aza expulsa a Javi Montero por su entrada a su excompañero Andrés Martín. AGENCIA LOF

La roja a Montero en su regreso a Santander, clave en la derrota del Málaga

El central malaguista y hasta hace poco del Racing fue expulsado de manera un tanto evitable y evidencia una clara caída en su rendimiento

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 5 de octubre 2025, 21:31

Fue una tarde para olvidar para el Málaga, pero sobre todo para Javi Montero. El zaguero regresaba a la que fue su casa durante el ... pasado curso, tan sólo 62 días después de que se hiciera oficial su salida del Racing. Se marchó por la puerta de atrás de El Sardinero, por unas supuestas desavenencias con el extécnico blanquiazul José Alberto (era el líder de la zaga hasta que cayó lesionado en marzo, y no volvió a contar apenas en el último tramo del curso), por lo que volvía a Santander dispuesto a demostrar que fue un error por parte del entrenador permitir que fuera perdiendo protagonismo y después dejarle ir.

