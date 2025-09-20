Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Cádiz celebran el gol de Suso de la pasada jornada, frente al Eibar. LIGA HYPERMOTION
Rival del Málaga

El Cádiz se reinventa y se postula como candidato al ascenso

Con 15 fichajes y 17 bajas, el cuadro gaditano ha rejuvenecido su plantilla, ha adquirido mucho talento diferencial en zonas ofensivas y continúa invicto tras cinco jornadas (tres victorias y dos empates) en la cuarta plaza

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:36

El Málaga regresa a La Rosaleda tras la traumática derrota en El Alcoraz (1-0). Recibe este domingo al Cádiz, en el segundo derbi andaluz ... de la temporada para el cuadro de Pellicer, un partido que ha sido declarado como de 'alto riesgo' a causa de los precedentes de las hinchadas de ambos equipos. En lo meramente futbolístico, el arranque liguero del conjunto amarillo es muy difícilmente mejorable, pues se mantiene invicto tras las primeras cinco jornadas con tres triunfos y dos empates, que se traducen en 11 puntos y la cuarta plaza en Segunda División. Viene de vencer por la mínima en el Nuevo Mirandilla al Eibar (1-0), gracias al gol de Suso, su primero desde que volvió al club 15 años después (nunca llegó a debutar con el primer equipo).

