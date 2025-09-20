El Cádiz se reinventa y se postula como candidato al ascenso

El Málaga regresa a La Rosaleda tras la traumática derrota en El Alcoraz (1-0). Recibe este domingo al Cádiz, en el segundo derbi andaluz ... de la temporada para el cuadro de Pellicer, un partido que ha sido declarado como de 'alto riesgo' a causa de los precedentes de las hinchadas de ambos equipos. En lo meramente futbolístico, el arranque liguero del conjunto amarillo es muy difícilmente mejorable, pues se mantiene invicto tras las primeras cinco jornadas con tres triunfos y dos empates, que se traducen en 11 puntos y la cuarta plaza en Segunda División. Viene de vencer por la mínima en el Nuevo Mirandilla al Eibar (1-0), gracias al gol de Suso, su primero desde que volvió al club 15 años después (nunca llegó a debutar con el primer equipo).

Tras una temporada 2024-25 bastante decepcionante, ya que venía como uno de los tres equipos descendidos de Primera División y acabó en la decimotercera posición (55 puntos), el Cádiz se ha desprendido de más de la mitad de la plantilla del pasado curso, muchos de ellos emblemas ya venidos a menos en los últimos años, y se ha reinventado: por el momento parece haber acertado en la gran mayoría de los fichajes que ha realizado este verano (han sido 15 refuerzos, por 17 bajas). Y aunque su valor de plantilla ha bajado, ha rejuvenecido bastante su plantel, sobre todo en el tramo final del mercado estival.

Ampliar El gaditano Suso, el fichaje de mayor renombre que ha realizado el Cádiz este verano y que anotó la pasada jornada frente al Eibar. LIGA HYPERMOTION

Cuenta con una mayor dosis de talento diferencial que el pasado curso, lo que le permite decantar hacia su lado muchos encuentros ajustados (la tónica habitual de Segunda División): el georgiano Tabatadze, el ya mencionado Suso, el medio centro Yussi Diarra o el punta benalmadense Álvaro García Pascual son futbolistas de primer nivel, que ya han jugado o cuentan con la proyección para jugar en Primera División en un futuro no muy lejano, si bien el juego del equipo no está siendo particularmente atractivo en estos primeros compromisos ligueros.

Arsenal ofensivo 'top'

Paco López fue destituido en diciembre del año pasado y Gaizka Garitano tomó las riendas del banquillo del Cádiz, cuando el conjunto cadista navegaba por la zona baja de la tabla. El entrenador vasco fue capaz de reconducir la situación, con un conato (que duró muy poco) de pelea por acceder a los 'play-off' incluido.

Ampliar Gaizka Garitano, el entrenador del Cádiz. LIGA HYPERMOTION

La mejoría del equipo pasó por recuperar la solidez defensiva, la seña de identidad del Cádiz cuando lo dirigía Sergio González. Ahí fue cuando comenzó a lucir más el talento ofensivo de jugadores como el marbellí y exmalaguista Javi Ontiveros, que acabó la temporada con 10 goles y seis asistencias, aunque no ha comenzado del todo bien la presente campaña, arrastrando problemas físicos desde la pretemporada, y es duda seria para medirse a su exequipo.

Esta campaña, el equipo amarillo se puede permitir conceder un poco más atrás (Garitano todavía está buscando al central que acompañe al joven Kovacevic, con Iker Recio como principal candidato), habiendo recibido ya cinco goles (tres de ellos fueron en el mismo partido, todo sea dicho, ante la Real Sociedad B), porque posee una excelente línea ofensiva, siendo uno de los cuatro equipos de Segunda que han marcado en todos los partidos hasta ahora, con un porcentaje muy bajo de posesión por encuentro (42%). Ya ha anotado ocho dianas (de nuevo, tres de ellas en el mismo encuentro, ante el filial guipuzcoano) y está aprovechando al máximo lo momentos de inspiración de sus principales figuras, e incluso algunas inesperadas, como es el caso de Brian Ocampo (suma ya dos goles, los mismos que en sus dos últimas campañas juntas), un futbolista que parecía ya perdido para la causa.

Sus tres triunfos, todos en casa

Las tres victorias del Cádiz han llegado todas en el Nuevo Mirandilla (1-0 frente al Mirandés, 2-1 contra el Albacete y 1-0 ante el Eibar), pero no ha vencido todavía a domicilio, con dos empates lejos de Carranza (1-1 frente al Leganés en Butarque y 3-3 ante el filial de la Real Sociedad en Anoeta). En materia de bajas, el central Fali y el portero David Gil, ambos lesionados de larga duración, se suman a la ya mencionada baja de Ontiveros. El joven De la Rosa parece que tampoco llegará al envite.