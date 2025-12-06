Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Galilea, Izan Merino, Recio, Niño, Alfonso Herrero (de pie), Víctor García, Dani Lorenzo, Puga, Larrubia, Dotor y Joaquín (agachados), los titulares en el Málaga en Valladolid, los mismos que ante el Mirandés. AGENCIA LOF

¿Mismo once en el Málaga por tercera jornada seguida?

Sin nuevos problemas físicos y tras dos resultados positivos en las últimas jornadas, Funes podría apostar ante el Zaragoza por los mismos jugadores, algo inédito en el actual ciclo del equipo en Segunda División

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:16

Comenta

Habría que remontarse a mucho tiempo atrás, y de momento no se ha producido en el actual ciclo del Málaga en Segunda División, la circunstancia ... de que el equipo juegue tres partidos consecutivos en la Liga con el mismo once inicial, lo que coincide además con el comienzo de la etapa de un nuevo entrenador, Juan Francisco Funes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Cierra La Pachamama, el primer restaurante peruano que abrió en el Centro de Málaga
  3. 3 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  4. 4 Reabierta al tráfico la A-45 tras retirarse los vehículos implicados en el accidente
  5. 5 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  6. 6 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  7. 7 Prisión para un ladrón por el brutal apuñalamiento a un hombre que lo sorprendió asaltando su chalé en Málaga
  8. 8

    Abre el primer hotel de lujo para perros en Málaga
  9. 9 Mercadona cambia sus horarios en el puente de diciembre: estos son los días que abrirá y los que no
  10. 10 Del «miedo» al «no me he enterado»: así vivió Fuengirola un terremoto retransmitido en directo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Mismo once en el Málaga por tercera jornada seguida?

¿Mismo once en el Málaga por tercera jornada seguida?