¿Mismo once en el Málaga por tercera jornada seguida?
Sin nuevos problemas físicos y tras dos resultados positivos en las últimas jornadas, Funes podría apostar ante el Zaragoza por los mismos jugadores, algo inédito en el actual ciclo del equipo en Segunda División
Málaga
Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:16
Habría que remontarse a mucho tiempo atrás, y de momento no se ha producido en el actual ciclo del Málaga en Segunda División, la circunstancia ... de que el equipo juegue tres partidos consecutivos en la Liga con el mismo once inicial, lo que coincide además con el comienzo de la etapa de un nuevo entrenador, Juan Francisco Funes.
De momento, el técnico granadino apostó por la misma alineación en sus dos primeros partidos, en el 3-2 al Mirandés y en el 1-1 en Valladolid; a saber: Alfonso Herrero; Puga, Recio, Galilea, Víctor García; Izan Merino; Larrubia, Dotor, Dani Lorenzo, Joaquín, y Adrián Niño.
Es un 4-1-4-1 que podría mantenerse este lunes (20.30 horas) en la importante cita en Martiricos ante el Zaragoza. Hasta ahora no hay problemas físicos entre los protagonistas, o sanciones, que impidan que se repita la apuesta. Los buenos resultados en esta nueva etapa, con 'media inglesa' (victorias locales y empates fuera) invitan a no hacer cambios.
El fracaso copero en Talavera (2-1), con una alineación totalmente distinta, invita a pensar en que ninguno de los once titulares entonces se ganó la opción de jugar de salida ante el Zaragoza
Además, el fracaso copero el miércoles en Talavera (2-1), cuando Funes sacó un once inicial totalmente distinto (Carlos López; Gabilondo, Murillo, Montero, Dani Sánchez; Arriaza; Haitam, Ochoa, Rafa, Lobete, y Chupete), invita a devolver la confianza a los de la Liga.
Ahora bien, el propio entrenador será probablemente el primer interesado en que toda la plantilla tenga protagonismo y que cualquiera de sus futbolistas esté 'enchufado' cara a cuando lo necesite, de forma que repetir alineación de forma sostenida, que suele ser indicio de una buena racha de resultados, también tiene un contrapunto, partir al grupo en dos y dejar a un buen número de futbolistas con escasas opciones de participar, a pesar de las cinco sustituciones posibles.
A día de hoy no se prevén incluso grandes novedades en la convocatoria. Arriaza jugará este sábado con el Malagueño ante la Deportiva Minera, pero podría estar entre los citados, ante la carencia de medios centro defensivos, y Ochoa, que no estuvo en Valladolid, estará entre los que se vistan, pero Juanpe y Brasanac siguen sin llegar a tiempo a la cita y no hay sancionados.
