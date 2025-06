«El Málaga es el mejor sitio para crecer»

Jorge Garrido Málaga Martes, 3 de junio 2025, 13:50 Comenta Compartir

El Málaga hizo oficiales las renovaciones de Chupete y Rafa, dos canteranos que se han destapado y han sido piezas clave (sobre todo el delantero cordobés) para el conjunto de Pellicer en la segunda vuelta. El club blanquiazul ejecutó las cláusulas en sus contratos que renovaban a los jugadores de manera automática, ambos hasta 2028.

Tomó la palabra primero Loren Juarros, que señaló que «ahora abrís una puerta, pero esto no es el final de nada, sino el comienzo de todo. Sabéis que tenéis cosas que mejorar pero ha sido lo que habéis hecho ya lo que os ha llevado hasta aquí, nadie os ha regalado nada. Os vamos a exigir pero también os vamos a ayudar. Espero que sigáis creciendo y que también crezca el Málaga. Cuando empezamos aquí teníamos claro cómo queríamos que debía ser el nuevo Málaga, y era con gente como vosotros. Íbamos a mirar primero en casa y después hacia fuera y así está siendo».

Llegó el turno de las preguntas para los futbolistas, que se mostraron orgullosos de haber dado el paso que les acredita ya como futbolistas profesionales. Chupete dijo que «no hay otro club que apueste tanto por la cantera como el Málaga. Siempre he estado a disposición del club para lo que se me necesitara. Estoy aquí porque el club me ha querido renovar y yo he querido renovar porque es el mejor sitio para crecer». Por su parte, Rafa explicó que «estoy muy contento de estar aquí, siempre lo quise».

En el caso de Chupete, su renovación se anunció a finales del mes de enero. Debutó en Granada en la primera vuelta, avalado por su rendimiento en el Malagueño, aunque lo hizo de forma testimonial. Ha sido en el segundo tramo de la competición que se ha hecho con un puesto en el once titular de Pellicer gracias a sus goles (cuatro tantos en menos de 1000 minutos con el primer equipo). El delantero llevó al Málaga a los tribunales en su momento debido a que en su anterior contrato también existía una cláusula de renovación unilateral que, a su juicio, era abusiva. No obstante, la justicia le dio la razón al club y el jugador acató la decisión.

En aquel momento, Chupete veía quizá pocas oportunidades de acceder al primer equipo, pero su excelente campaña 2024-25 (ha anotado 28 goles entre el Málaga y el Malagueño) le convierten en uno de los mayores activos del club en la actualidad y digno merecedor de una ficha profesional.

Por otro lado, Rafa Rodríguez ha sido el último canterano en hacerse con minutos en la primera plantilla del Málaga, si bien debutó hace ya dos años. El jugador ha aprovechado al máximo las oportunidades que le ha brindado Pellicer esta temporada, anotando dos goles en menos de una hora de juego repartida entre seis duelos, demostrando que es una solución más que válida desde el banquillo, aunque con perspectivas de competir por la titularidad la próxima campaña.

Chupete y Rafa, formados en La Academia, han resultado ser los dos 'fichajes' de Loren Juarros para la segunda vuelta, ambos dando el do de pecho en el tramo decisivo. De esta forma, Loren Juarros asegura el futuro de dos jugadores que han dado muestras de que pueden ser piezas clave para el proyecto cara al futuro.