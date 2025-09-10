Recio y Rafita, más cerca de del debut oficial con el Málaga

La infausta plaga de lesiones que ha azotado al Málaga en las primeras cuatro jornadas (Luismi tras 20 minutos de acción en el primer encuentro, ... Álex Pastor en un entrenamiento a finales de agosto y Puga en el derbi ante el Granada) y el cierre definitivo del mercado obligan a Pellicer a, una vez más, mirar hacia abajo en busca de futbolistas de la cantera para paliar las dolorosas bajas.

Primero fue el central Recio, que sumó sus primeros minutos con el primer equipo en los amistosos de pretemporada mientras el club buscaba un reemplazo para Nelson y ahora tras la grave lesión de Pastor (la entidad priorizó incorporar un medio centro), y el último en sumarse a la dinámica del primer equipo ha sido Rafita, a causa de la baja de Puga, que estará fuera en torno a un mes. Se perfilan como los próximos en sumarse a la lista de futbolistas a los que Pellicer ha hecho debutar con el Málaga (serían los vigésimo tercero y vigésimo cuarto, el último fue Chupete en Granada la temporada pasada).

Ambos han sido convocados en más de una ocasión para algún encuentro. El caso de Recio resulta más llamativo, ya que con 22 años de edad y habiendo sido citado alguna vez hasta en tres temporadas distintas (en Copa en la 2023-24, y en Liga en esta y la anterior), sólo ha disfrutado de minutos con el primer equipo en los amistosos de este verano.

Por otro lado, Rafita, de 20 años (cumplirá 21 en noviembre), se ejercitó con la primera plantilla la temporada pasada en más de una ocasión, y a causa de las lesiones y sanciones en la línea defensiva entró en las convocatorias para Cartagena, Oviedo y Elche, pero no jugó. Ahora se abren más opciones para que debute, aunque por el momento parte como el lateral suplente, por detrás de Gabilondo. También cabe la posibilidad de que Pellicer coloque a Murillo de lateral o incluso cambie el esquema para ubicarlo como carrilero.

A caballo entre el primer equipo y el filial

Como ya sucediera con Chupete y Rafa la temporada pasada, la intención de Pellicer es que, en la medida de lo posible, tanto Recio como Rafita estén 'a caballo' entre el Málaga y el Malagueño, ya que en caso de que participen con el primer equipo, no sería en abundancia (a no ser que, como sucedió con el 'nueve' y el centrocampista, tiren la puerta abajo en sus oportunidades con el primer equipo), y lo conveniente es que jueguen con asiduidad, dado que son todavía jóvenes. Ya se pudo ver el pasado fin de semana con Recio, que estuvo en el banquillo en el derbi y al día siguiente capitaneó al Malagueño en Extremadura.