Ángel Recio y Rafita, los dos últimos canteranos en sumarse a la dinámica habitual del primer equipo. SUR

Recio y Rafita, más cerca de del debut oficial con el Málaga

Las bajas en defensa de Álex Pastor y Puga (esta de un mes) provocan que Pellicer sume a los dos canteranos a la causa; ambos han ido convocados en más de una ocasión, pero ninguno de ellos se ha estrenado en partido oficial

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:31

La infausta plaga de lesiones que ha azotado al Málaga en las primeras cuatro jornadas (Luismi tras 20 minutos de acción en el primer encuentro, ... Álex Pastor en un entrenamiento a finales de agosto y Puga en el derbi ante el Granada) y el cierre definitivo del mercado obligan a Pellicer a, una vez más, mirar hacia abajo en busca de futbolistas de la cantera para paliar las dolorosas bajas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

