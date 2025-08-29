Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recio, en un entrenamiento de este verano con la primera plantilla. MARILÚ BÁEZ

Recio refuerza al primer equipo malaguista en una probable convocatoria para Las Palmas

El central del filial, que ya participó en alguna cita de pretemporada, se ha entrenado jueves y viernes con la plantilla y se perfila como refuerzo habitual ante la grave lesión de Pastor si el club no cierra un fichaje en el eje de la zaga

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:14

Ángel Recio vuelve a entrar en los planes de Sergio Pellicer para la primera plantilla malaguista. A raíz de la lesión grave de rodilla de ... Álex Pastor este miércoles, el central del filial ha pasado a ejercitarse el jueves y este viernes con el primer equipo y se perfila como refuerzo habitual si el club no cierra un fichaje en el eje de la zaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  2. 2 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  3. 3 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  4. 4 Varapalo judicial a las comunidades: no pueden obligar a asumir los gastos del ascensor a propietarios exonerados años atrás
  5. 5

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  6. 6 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  7. 7

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  8. 8 Arrestado un supuesto pirómano por provocar seis incendios forestales desde julio en Málaga
  9. 9 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  10. 10

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Recio refuerza al primer equipo malaguista en una probable convocatoria para Las Palmas

Recio refuerza al primer equipo malaguista en una probable convocatoria para Las Palmas