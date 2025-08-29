Recio refuerza al primer equipo malaguista en una probable convocatoria para Las Palmas

Ángel Recio vuelve a entrar en los planes de Sergio Pellicer para la primera plantilla malaguista. A raíz de la lesión grave de rodilla de ... Álex Pastor este miércoles, el central del filial ha pasado a ejercitarse el jueves y este viernes con el primer equipo y se perfila como refuerzo habitual si el club no cierra un fichaje en el eje de la zaga.

Recio, a sus 22 años, es uno de líderes del Malagueño, que se prepara para participar esta campaña en Segunda RFEF, pero podría quedar a caballo de los dos equipos o entrenándose a diario con la primera plantilla si no llega un central más. Hay que recordar que la baja de Pastor ha dejado al equipo con tres especialistas en el eje de la defensa, Montero, Galilea y Murillo, porque Moussa permanece de baja y sin plazo de vuelta por otra lesión de rodilla de larga duración, aunque menos grave que la de Pastor.

Recio ya ha participado algunos minutos en los partidos de pretemporada y empezó a ser más asiduo en los entrenamientos en el tramo final de la pasada campaña. Es probable que entre en la convocatoria para viajar a Las Palmas cara al duelo liguero de este domingo (19.30 horas). De momento no ha debutado oficialmente en Segunda ni con el cuadro de Martiricos en la competición.

Por otro lado, la plantilla malaguista se ejercitó este viernes todavía sin Dorrio, que seguirá un plan individualizado para ponerse a punto cara a poder debutar, ya que no se estaba entrenando con ningún equipo antes de su fichaje, como aclaró este mediodía Sergio Pellicer.