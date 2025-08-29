Sergio Pellicer: «La lesión de Álex Pastor es un mazazo bestial»

Lo que prometía ser una temporada ilusionante y sobre todo, de relativa tranquilidad (un componente que se añora en Martiricos de un tiempo a esta ... parte), ha pasado a ser una etapa de nuevo convulsa y turbulenta en el Málaga. A la baja de Luismi hay que sumar otra lesión traumática, la de Álex Pastor, cuando atravesaba un brillante momento de forma, por la famosa 'triada', que le tendrá fuera de los terrenos de juego durante muchos meses. También se ha podido conocer que Adrián Niño se perderá el derbi ante el Granada, pues ha sido convocado con la selección española sub-21.

Del zaguero catalán, Pellicer admitió que «es un mazazo bestial. La vida te pone a prueba muchas veces, pero sé que volverá mucho más fuerte. Me da mucha rabia porque en estos dos últimos años y medio nos han ocurrido muchas lesiones, y muchas son por pura mala suerte. Ahora hay que estar cerca de él, tiene a muchos compañeros que le pueden guiar en este camino. Tanto él como Luismi eran dos de nuestros ejes. Álex y Javi (Montero) estaban a un gran nivel, defendiendo como nosotros queremos. Para mí Álex fue el mejor del partido contra la Real B. Seguramente somos el equipo al que más han golpeado las lesiones en estas dos jornadas, pero todo esto nos tiene que hacer más fuertes. Estamos hechos a prueba de caja de bombas».

«Es un mazazo para todos: los jugadores, nosotros, la dirección deportiva... La defensa era una línea que teníamos controlada. Vamos muy justos (quedan muy pocos días para el cierre de mercado). Sé que el club va a hacer un último esfuerzo, si no es en esa posición será en otra (la del 'pivote'). Algún jugador va a tener ahora su oportunidad, hay que estar preparado para estas situaciones», comentó Pellicer, haciendo alusión a los otros centrales en nómina añadiendo que «cada jugador es distinto y los entrenadores tenemos que adaptarnos a los perfiles que tenemos. Álex y Javi estaban a un nivel muy alto en parte porque Galilea y Murillo están entrenando muy bien. También tenemos la opción de Izan Merino».

El entrenador castellonense quiso diferenciar entre las bajas de Pastor y Luismi con la de Niño con la sub-21, asegurando que el hecho de perder al delantero roteño para el partido frente al Granada es «un peaje bonito que pagar. Este es un golpe diferente, los de Luismi y Pastor son golpes más severos, esto es una gran noticia. Sabíamos que podía pasar por el nivel que había mostrado: con Roberto nos costó todo un año y con Adrián sólo dos partidos (ríe)». «Por una parte, lo veo como un estímulo, y que puede servir para otros jugadores jóvenes que tenemos, que vean que pueden venir aquí y mejorar. Pensando de una manera un poco egoísta, nos penaliza, pero tenemos gente joven y lo entendemos perfectamente».

Haciendo hincapié en el asunto de Adrián Niño, Pellicer admitió haber bromeado con Loren al respecto: «Le he felicitado cuando he visto lo de Niño. Le he dicho que va a tener que ir de director deportivo a la Federación».