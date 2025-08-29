Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pellicer observa un ejercicio de sus futbolistas durante un entrenamiento reciente. Ñito Salas

Sergio Pellicer: «La lesión de Álex Pastor es un mazazo bestial»

«Sé que el club va a intentar hacer un esfuerzo, si no es en esa posición será en otra; pero hay que estar preparados para todo, puede ser la oportunidad para otros jugadores», dijo el técnico del Málaga sobre la confección de la plantilla tras la baja del zaguero

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 29 de agosto 2025, 13:29

Lo que prometía ser una temporada ilusionante y sobre todo, de relativa tranquilidad (un componente que se añora en Martiricos de un tiempo a esta ... parte), ha pasado a ser una etapa de nuevo convulsa y turbulenta en el Málaga. A la baja de Luismi hay que sumar otra lesión traumática, la de Álex Pastor, cuando atravesaba un brillante momento de forma, por la famosa 'triada', que le tendrá fuera de los terrenos de juego durante muchos meses. También se ha podido conocer que Adrián Niño se perderá el derbi ante el Granada, pues ha sido convocado con la selección española sub-21.

