Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios jugadores de la Real Sociedad B, en Zubieta. LOBO ALTUNA

La Real Sociedad B, ante una empresa harto complicada

El rival del Málaga este domingo regresa a Segunda División con un solo fichaje y mucha inexperiencia, con una apuesta firme por su bloque cara a mantenerse en la categoría, algo siempre difícil para los filiales

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 23 de agosto 2025, 15:10

Tras el descenso del Villarreal B en la Liga 2023-24, la división de plata del fútbol español se había quedado sin filiales, pero esta ... campaña la categoría ha vuelto a recuperar uno, la Real Sociedad B, que curiosamente llega a Segunda derrotando en la final de los 'play-off' de ascenso al Gimnástic de Tarragona, aunque disputando la vuelta de local, con el arbitraje de un malagueño, Abraham Domínguez Cervantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  2. 2 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  3. 3 Queda en libertad y revienta siete vehículos de la Policía Nacional a las puertas de la comisaría de Vélez-Málaga
  4. 4 Las tormentas llegan a Andalucía: estas serán las zonas afectadas por la dana
  5. 5 Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella
  6. 6 Susto en el paseo marítimo de Málaga por el incendio de un vehículo
  7. 7 Aemet avisa de las temperaturas que se esperan en Andalucía hasta final de agosto
  8. 8 Registrado un terremoto en Rota de 3,4 de magnitud
  9. 9

    La Feria de Málaga más blindada: de patrulla con los centinelas del real
  10. 10 Detenida una empleada del hogar por robar 16.000 euros de la vivienda en la que trabajaba en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Real Sociedad B, ante una empresa harto complicada

La Real Sociedad B, ante una empresa harto complicada