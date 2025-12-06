Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Quiniela del Málaga de SUR I Jornada 17

¿Cómo crees que quedará el Málaga CF vs Real Zaragoza? Comparte tu resultado

SUR pide a los aficionados que indique cuál cree que será el marcador final. Un ránking permitirá conocer cuál es el malaguista con más aciertos

SUR

Málaga

Sábado, 6 de diciembre 2025, 15:24

Comenta

El Málaga CF afronta un nuevo compromiso ante el Real Zaragoza . ¿Cuál es tu pronóstico para el resultado de este encuentro? ¡Déjanos tu ... predicción a continuación! Solo te pedimos el correo para poder elaborar un ránking de los malaguistas que consiguen más aciertos durante la temporada. Participa y anima a tus conocidos a hacerlo. ¡Vamos Málaga!

