¿Cómo crees que quedará el Málaga CF vs Real Zaragoza? Comparte tu resultado
SUR pide a los aficionados que indique cuál cree que será el marcador final. Un ránking permitirá conocer cuál es el malaguista con más aciertos
SUR
Málaga
Sábado, 6 de diciembre 2025, 15:24
El Málaga CF afronta un nuevo compromiso ante el Real Zaragoza . ¿Cuál es tu pronóstico para el resultado de este encuentro? ¡Déjanos tu ... predicción a continuación! Solo te pedimos el correo para poder elaborar un ránking de los malaguistas que consiguen más aciertos durante la temporada. Participa y anima a tus conocidos a hacerlo. ¡Vamos Málaga!
Hasta la fecha ha habido los siguientes acertantes
Málaga-CF. Mirandés: 2 acertantes
Valladolid-Málaga: 12 acertantes
