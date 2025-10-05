Notas a los jugadores del Málaga ante el Racing de Santander
Málaga
Domingo, 5 de octubre 2025, 21:40
Alfonso Herrero Portero
7
Aunque tuvo al menos tres excelentes intervenciones, en su mejor versión, en el primer gol pudo haber forzado la salida con las manos para atrapar ... el balón.
Gabilondo Defensa
5
Superado con numerosos pases filtrados al espacio, pero al menos ofreció esta vez algo en ataque.
Víctor Garcia Defensa
5
Trató de doblar a Lobete al inicio. En defensa, quedó expuesto más de una vez, incluso ante Mantilla.
Murillo Defensa
5
Compite mejor de central, y sacó un balón bajo palos.
Dani Sánchez Defensa
4
El único refresco antes del desmoronamiento. Suplió a Lobete.
Montero Defensa
2
Estaba siendo el líder de la zaga, pero desde elderbi ante el Cádiz parece otro. Su roja era evitable: acción de peligro, pero en campo rival y con más defensas a su lado. Condicionó el duelo.
Brasanac Centrocampista
S.C.
Minutos de la basura. Urge que pueda aportar ya cosas.
Juanpe Centrocampista
5
Medio centro al inicio y central después. Cumplió.
Larrubia Centrocampista
5
No termina de estar, justo cuando el contexto adverso más le reclama.
Dani Lorenzo Centrocampista
4
De más a menos en el partido. Muy superado en la segunda mitad.
Aaron Ochoa Centrocampista
S.C.
Un tiro a puerta, manso, y poco tiempo para una valoración más certera.
Rafa R. Centrocampista
4
Casi lo mismo que el anterior, y falto de 'punch' en la definición.
Chupete Delantero
5
Demasiado solo en el ataque y más en el 4-4-1 del segundo tiempo.
Jauregi Delantero
S.C.
Otra vez sustituto en el tramo final y sin aportar nada.
Lobete Delantero
3
Hiperactivo al inicio, y una vez más intrascendente.
Rafita
S.C.
Es su debut en Segunda y en el primer equipo malaguista, pero en un partido muy cuesta arriba.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión