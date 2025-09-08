Puga y Larrubia se entrenan al margen

Carlos Puga fue sustituido tras el descanso en el partido frente al Granada. El lateral sintió ciertas molestias en su aductor izquierdo, y en el ... primer entrenamiento de la semana, el granadino se ejercitó al margen en el interior de las instalaciones de La Rosaleda, y continúa a la espera de las pruebas diagnósticas que confirmen el alcance de estas dolencias, si simplemente son una sobrecarga o si, por el contrario, pudiera ser una lesión muscular. En Martiricos desean que las lesiones no se lleven por delante a otro jugador capital para Pellicer, que además ha comenzado la temporada dejando muy buenas sensaciones.

Otro que también fue sustituido por Pellicer en el derbi del sábado, incluso saliendo del césped cojeando, fue David Larrubia. El canterano fue víctima de varias entradas por parte de los futbolistas del Granada. También se entrenó en solitario a causa de las contusiones que arrastra tras el partido, pero no son graves y volverá a la dinámica del grupo en los próximos entrenamientos. Su presencia y participación en el partido en Huesca no peligra.

Por otro lado, Álex Pastor será intervenido quirúrgicamente este lunes por la tarde en la Clínica Tres Torres de Barcelona por el doctor Jordi Puigdellívol, en aras de iniciar su proceso de recuperación tras sufrir la tan temida triada (ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial y menisco). Luismi continúa guardando reposo en casa, mientras que Ramón y Moussa, lesionados también de larga duración, alternaron labores en el gimnasio con cierta actividad sobre el césped.