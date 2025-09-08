Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carlos Puga, durante un entrenamiento reciente. Ñito Salas

Puga y Larrubia se entrenan al margen

El lateral todavía queda pendiente de la evaluación que determine el alcance de sus molestias en el aductor izquierdo, mientras que el extremo se resiente de varias patadas frente al Granada; Álex Pastor será operado esta tarde

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:36

Carlos Puga fue sustituido tras el descanso en el partido frente al Granada. El lateral sintió ciertas molestias en su aductor izquierdo, y en el ... primer entrenamiento de la semana, el granadino se ejercitó al margen en el interior de las instalaciones de La Rosaleda, y continúa a la espera de las pruebas diagnósticas que confirmen el alcance de estas dolencias, si simplemente son una sobrecarga o si, por el contrario, pudiera ser una lesión muscular. En Martiricos desean que las lesiones no se lleven por delante a otro jugador capital para Pellicer, que además ha comenzado la temporada dejando muy buenas sensaciones.

