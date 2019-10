Con lo puesto frente a un líder lanzado Renato y Cristo, en una acción del entrenamiento de esta mañana. / Germán Pozo Competición no aplaza el derbi ante el Cádiz, y el Málaga sólo pudo convocar a dieciséis jugadores PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 12 octubre 2019, 00:59

Ni hubo ni probablemente habrá un Málaga-Cádiz (18.00 horas, Movistar LaLiga 2) más desigual en la historia de un derbi con dos aficiones que tradicionalmente se soportan lo justo y que en La Rosaleda siempre evoca el funesto precedente de la promoción perdida a finales de los ochenta. Por primera vez desde que LaLiga amplió a dieciocho el margen para las convocatorias, el Málaga no la completa. No ha podido hacerlo. No quiere reincidir en el error producido ante el Racing. Entonces tenía a nueve profesionales disponibles y completó con otros tantos de la cantera, y el tope es de media docena. Hoy llega con diez y seis jóvenes, ante un rival que es líder de Segunda, que encadena tres victorias, que ha ganado en ocho de las diez jornadas, y que aventaja ya en siete puntos al segundo clasificado. Casi nada.

El Cádiz viajó con veinte futbolistas, porque tiene a Garrido 'entre algodones'. Y el Málaga le espera con dieciséis. Pero en La Rosaleda se han visto sorpresas mayores, como aquel 0-3 del Reus del 6 de enero, en la peor sorpresa de Reyes en la que se podía haber pensado. Quien sabe si en un momento tan complicado el fútbol prepara otro bombazo de similar calibre. Recordemos que hace un año el Málaga ya frenó (1-0) a otro Cádiz que llegaba en moto, con siete victorias seguidas. Casi insólito en esta Segunda actual.

Sin Munir, Mikel, Juanpi, Lorenzo, Keidi ni Ramón (todos con sus respectivos combinados nacionales), sin el sancionado Adrián ni los lesionados Dani Pacheco y Juan Carlos, el Málaga sólo puede apelar a la hombrada. No completará un once inicial con profesionales, en el que estará un joven, Kellyan o Gonzalo, en la portería. Casi todas las combinaciones para agotar el cupo de cambios ponen al equipo en un brete. Si sale con diez jugadores de campo con dorsal inferior al '25' hacer las tres sustituciones normales dejarían otra vez al Málaga con siete profesionales y cuatro canteranos una fase del partido, como en Santander y Huesca. En cambio, si forma de salida con nueve o con ocho jóvenes hay más margen de maniobra siempre que se opte por relevar a los jóvenes de campo titulares.

Salvo que Víctor decida jugar con una defensa de cinco (con Cristo o un 'carrilero' zurdo que no sea especialista) o dé minutos de salida a Antoñín, todo hace pensar que el Málaga partirá con nueve profesionales (será Rolón en el que se quede en el banquillo) y dos jóvenes: Kellyan (o Gonzalo) y Luis. Es un once sobre el que apenas caben deliberaciones. Son habas contadas, con Boulahroud y Benkhemassa de interiores y con Keko y Renato en los extremos. En todo caso, Víctor prefirió a Juande (novedad) y Cristo que a Hicham o Hugo, ausentes.

Enfrente estará un Cádiz cuyo éxito tiene que ver con la continuidad de una propuesta perfectamente asimilada por su plantilla. En un hecho infrecuente, Álvaro Cervera encara su cuarta temporada seguida en el banquillo. Casi todos sus rivales saben qué hará el Cádiz, pero casi ninguno logra evitar la derrota. El equipo elude llevar la iniciativa en los partidos y juega cómodo defendiendo con las líneas juntas en su campo. El peligro está en sus transiciones. La plantilla está confeccionada de acuerdo a ello, con extremos veloces (ya no están Álvaro García, Jairo Izquierdo o Machís), pero sí Salvi, Perea, Iván Alejo, más un 'diez' puro como Álex Fernandez dotado de una gran visión de juego para surtir de pases al espacio. «Se equivocan muy pocas veces y hace que los rivales penalicen muy caros los errores», sentenció Víctor.

Las razones de Competición para no aplazar la cita

En torno a las 10.30 horas de ayer se despejó la incertidumbre: habría derbi esta tarde. Competición no atendió las alegaciones del Málaga, que apelaba a la presencia de sólo diez profesionales disponibles para jugar y al apartado tercero del artículo 239 del Reglamento General que, al margen de la justificación de sanciones, lesiones o internacionales, establece que «sí se considerará, en cambio, como fuerza mayor, el hecho de que por circunstancias imprevisibles causen baja, simultáneamente, un número de futbolistas que reduzca la plantilla a menos de once». Sin embargo, Competición argumentó que «en contra de lo mantenido por el club (el Málaga), no se da en este caso el supuesto de hecho que permite la aplicación de este inciso, puesto que la plantilla no ha quedado reducida a menos de once jugadores». ¿Por qué?: «Esta excepción a la regla general que establece el apartado tercero del artículo 239 no se aplica en casos en los que no pueden participar al menos once jugadores si es por las razones expresamente excluidas en él (lesiones, sanciones, o convocatorias por selecciones)«.

«Entiendo que el Málaga buscase que no se jugase, pero hay unas normas para todos. A mí me sale un once del Málaga muy bueno, con exjugadores de Primera o internacionales. En Málaga, que miren para otro lado porque quien menos culpa tiene de esto somos nosotros. A nosotros no nos ha perjudicado en cuanto al trabajo«, subrayó en su rueda de prensa el técnico del Cádiz, Álvaro Cervera, al respecto.