El PSOE, sobre la renuncia al Mundial: «Transmite una imagen de que Málaga es incapaz de organizar grandes eventos»

La debacle con respecto a la renuncia al Mundial por parte de las administraciones, anunciada el sábado 12 de julio por el alcalde de Málaga, ... Francisco De la Torre, obliga a que muchas de las voces que componen el panorama político e institucional malagueño hablen sobre ello. En una rueda de prensa en los aledaños de La Rosaleda, el PSOE (el portavoz Dani Pérez y el actual número uno, Josele Aguilar) cargó contra el Partido Popular y su nefasta gestión de la cita mundialista.

Los socialistas dijeron que esto ha sido «uno de los mayores ridículos que se ha hecho por parte de la ciudad de Málaga y sobre todo por parte del alcalde de la ciudad, que vendió en campaña electoral un proyecto para remodelar la Rosaleda para ser sede del Mundial. La reunión que montó el sábado era un paripé, estaba tomada meses antes, lo que pasa es que no lo habían comunicado y estaban buscando cómo comunicar que no se podía remodelar la Rosaleda, y que no se podía ampliar el estadio de atletismo. Pero realmente era que no iban a tiempo, que esta obra no se podía realizar para llegar a la fecha de la FIFA, diciembre de 2028. Se transmite una imagen de que los malagueños y malagueñas no somos capaces de organizar grandes eventos. Todos los eventos internacionales a los que ha optado Málaga con De la Torre, no se ha conseguido ninguno Todos los malagueños sentimos frustración por este engaño perpetrado por las tres instituciones a la ciudad de Málaga y al sentimiento malaguista».

Quieren saber «qué montante económico ha gastado el Ayuntamiento para uno de sus mayores fracasos. La gestión municipal ha tenido fracasos estrepitosos y muchas promesas incumplidas año tras año. Todo lo que propone Paco de la Torre se queda en sueños que generan pesadillas para los malagueños y frustración. Por tanto le vamos a exigir que contabilice cuánto nos ha costado a nosotros los malagueños y las malagueñas este proyecto fallido. Después, Paco de la Torre a día de hoy no tiene credibilidad. No le dice la verdad ni al médico», argumentó Dani Pérez.