El PSOE fuerza un pleno extraordinario en el Ayuntamiento sobre la situación del Málaga

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha registrado este miércoles la solicitud de un pleno «extraordinario y urgente» sobre la situación del ... Málaga tras los últimos acontecimientos. De esta manera, fuerza esta cita «al amparo del reglamento y «ante el silencio del alcalde y la creciente preocupación entre la afición malaguista por el futuro inmediato del club y las obras de remodelación de La Rosaleda», dice la nota pública de esta formación.

La última polémica está centrada tras las últimas novedades sobre la capacidad que tendrá el campo que utilizará el equipo blanquiazul a partir de la temporada que viene, la 26-27 y hasta el final de las obras en la instalación de Martiricos. De ahí que el grupo socialista ha pedido este pleno «para que el alcalde explique el drástico recorte de aforo previsto en el estadio de atletismo, que dejaría fuera a la mitad de los abonados y pondría en peligro la viabilidad económica del club», dice el escrito, a la vez que su portavoz, Daniel Pérez, añade: «El malaguismo se siente engañado y De la Torre no puede seguir escondido. Debe dar la cara y explicar si es capaz de cumplir con los plazos del Mundial 2030».

El comunicado asegura que pretenden que comparezca De la Torre para que dé explicaciones «sobre los bandazos del ayuntamiento en torno al estadio provisional» tras conocerse la reducción a apenas 12.500 espectadores, cuando con anterioridad se hablaba de una cifra que podía alcanzar los 27.000 asientos. «Primero prometió que todos los socios tendrían cabida en el estadio provisional y ahora el convenio firmado habla de menos de la mitad. ¿Quién miente: el alcalde, la Diputación o la Junta? ¿Dónde están Moreno y Salado?«, dice Pérez.

También pretenden que el alcalde comunique «en qué punto real se encuentra el proyecto de remodelación de La Rosaleda, qué trámites urbanísticos están pendientes, qué plazos maneja el Ayuntamiento y si puede garantizar, como exige la FIFA, que las obras estarán concluidas antes del año 2028«, solicita el portavoz.

«El malaguismo se siente engañado, y lo que no vamos a permitir es que se repita la historia de la Expo, la Capitalidad Cultural o la Copa América: fuegos artificiales que acaban en frustración colectiva. Si De la Torre no es capaz de cumplir con los plazos del Mundial 2030, debe decirlo ya, con claridad y sin rodeos. No puede seguir escondido; debe dar la cara y explicar si es capaz de cumplir con los plazos», destaca Pérez.

Ahora habrá que saber la fecha en la que se celebra este pleno monográfico del Málaga y del proyecto para la remodelación de La Rosaleda para albergar partidos del Mundial 2030.