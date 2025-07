El primer día de Dotor como nuevo jugador del Málaga

Carlos Dotor vivió el miércoles sus primeras horas como nuevo jugador del Málaga, después de que el club blanquiazul hiciera oficial el martes su fichaje ( ... una cesión por una temporada sin opción de compra), el segundo refuerzo en este mercado de verano, después de Joaquín Muñoz.

Sobre las 12.00 horas, el madrileño llegó a la ciudad para concretar los últimos detalles médicos (recientemente pasó el reconocimiento con el Celta, pues estuvo entrenando con ellos estos días), un mero trámite, y sobre las 13.00 entró en las instalaciones de La Rosaleda para firmar el contrato que le vinculaba al cuadro de Martiricos, con Loren Juarros a su lado. No llegó para la primera de las dos sesiones de entrenamiento de los hombres de Pellicer (fue a las 9.30), pero por la tarde ya sí pudo conocer a sus nuevos compañeros (a excepción de Izan Merino, que sigue de vacaciones) y a Pellicer y su 'staff', vestirse de corto y ejercitarse por primera vez como futbolista del Málaga. Este jueves a partir de las 12.00 será presentado de manera oficial en las instalaciones del club.

Cara nueva en el entrenamiento de la tarde 😍 pic.twitter.com/3JeKzOToKt — Málaga CF (@MalagaCF) July 9, 2025

Dotor posa con la bufanda del Málaga y una bandera del club en las oficinas, tras firmar el contrato. MÁLAGA CF

Parecía que Dotor ficharía libre por el Málaga, llegando primero a un acuerdo con el Celta para rescindir su contrato. No obstante, esto se cayó a última hora debido a que está vinculado hasta 2028, lo que supone un alto coste económico, más aún cuando el cuado vigués desembolsó tres millones por el 50 por ciento de sus derechos por él al Real Madrid en el verano de 2023. Esto, sumado a su corta edad (24 años), provocaron que finalmente fuera una cesión y no en propiedad.

Con la incorporación de Dotor, a priori se puede dar por cerrado el centro del campo. Tras él, no se esperan ya más fichajes en esta línea del terreno de juego debido al 'overbooking' que hay (parece que falta un perfil más de creación, aunque quizá es Izan Merino quien deba asumir ese rol esta temporada), si bien se espera lo más probable es que salgan uno o dos efectivos en este mercado estival para dejar hueco y reforzar otras posiciones, como el puesto de delantero centro (por el momento sólo está Chupete, por lo que debería llegar, como mínimo, uno más) o el de extremo (Joaquín puede jugar en ambas bandas, pero es probable que se necesite a un jugador más ahí, probablemente por la derecha).

Habrá que ver dónde pretende colocar Pellicer a Dotor en su esquema: no es del todo un medio punta al uso, ya que si bien tiene mucha presencia en el área (es uno de los mejores 'llegadores' de la categoría, con un excelente olfato goleador), no es tan buen pasador para esa posición. Se encuentra más cómodo pudiendo tener recorrido, es capaz de abarcar mucho campo. Puede ofrecer soluciones en la salida de balón, aunque no al nivel de la del ya exblanquiazul Molina. Otro foco principal de dudas es su estado físico: sufrió una pubalgia, la cual arrastró durante varios meses y mermó su rendimiento, se operó y cuando estaba recuperando su mejor versión, en la segunda vuelta de la pasada campaña en el Sporting, volvió a lesionarse. El futbolista espera poner fin a estas dolencias y que Málaga sea el lugar para poder mostrar su alto potencial, que es de jugador de Primera.