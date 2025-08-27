Preocupación en el Málaga: Pastor se retira del entrenamiento con molestias en una rodilla

La tranquilidad dura poco en el Málaga. Cuando Pastor y Montero estaban consolidándose como una pareja de centrales idónea para el equipo, llegan los problemas. ... El primero de ellos ha tenido que retirarse del entrenamiento de este miércoles con molestias en la rodilla derecha. Todavía no se conoce la importancia de este incidente, si bien existe cierta preocupación en el seno de la plantilla.

El futbolista, según las fuentes consultadas, será sometido ahora a las pertinentes pruebas médicas para precisar el alcance de la dolencia. Es previsible, en el mejor de los casos, que el defensa tendrá que frenar su trabajo para buscar una rápida recuperación, lo que siempre dudas sobre su participación en los próximos compromisos del conjunto blanquiazul.

Ampliar Haitam controla el balón presionado por Montero en su regreso al trabajo este miércoles. ÑITO SALAS

Álex Pastor estaba siendo uno de los futbolistas más destacados del equipo de Sergio Pellicer en este arranque del campeonato. Comenzaba a entenderse ya a la perfección con Montero, lo que reforzaba el potencial de esta pareja de centrales para el futuro. Y una ausencia de este jugador, sin duda, sería un contratiempo importante para el equipo por su buen momento de forma.

Pellicer, de todas formas, dispone también de Galilea y Murillo para esta demarcación, al margen de Montero. De ahí que alguno de los dos podrían disponer ya de su oportunidad desde el comienzo en el siguiente encuentro del Málaga, el domingo en Las Palmas a las 19.30 horas, siempre que Pastor no esté en condiciones de tomar parte en este encuentro.

En la parte positiva del entrenamiento del Málaga de este miércoles, sin embargo, hay que destacar que el extremo Haitam hizo su aparición en el trabajo del grupo después de muchos meses (hace seis que fue intervenido por segunda vez). Lo hizo, en cualquier caso, de forma parcial y progresiva. Es previsible que el atacante siga participando de los entrenamientos con sus compañeros en los próximos días y semanas, aunque su puesta a punto tardará todavía algún tiempo.