Álex Pastor, a la derecha, minutos antes de retirarse del entrenamiento del Málaga este miércoles. ÑITO SALAS

Preocupación en el Málaga: Pastor se retira del entrenamiento con molestias en una rodilla

El central blanquiazul será sometido a pruebas médicas para conocer el alcance de la dolencia, mientras que Haitam trabaja con sus compañeros de forma parcial

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:20

La tranquilidad dura poco en el Málaga. Cuando Pastor y Montero estaban consolidándose como una pareja de centrales idónea para el equipo, llegan los problemas. ... El primero de ellos ha tenido que retirarse del entrenamiento de este miércoles con molestias en la rodilla derecha. Todavía no se conoce la importancia de este incidente, si bien existe cierta preocupación en el seno de la plantilla.

