Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luismi, retirado en camilla en la primera parte del partido. MARILÚ BÁEZ

Preocupación con Luismi: fracturas múltiples en la cara y hospitalizado en el Regional

El medio centro malaguista está consciente, tras un golpe muy fuerte con un compañero en una acción del primer tiempo por la que fue sustituido, y se prevé que esté varias semanas de baja

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:14

Preocupación con Luismi. El medio centro malaguista, que ya sufrió varios percances la pasada campaña, ha vuelto a lesionarse, esta vez fruto de un choque ... fortuito con Montero, cuando despejó con un balonazo que golpeó en un jugador del Eibar, en torno al minuto 20 de partido. Esto le hizo ser retirado del campo en camilla y ser sustituido por Dani Lorenzo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
  2. 2

    Salir de los testigos de Jehová: cuando el paraíso es una jaula
  3. 3 La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos y sanciona con 200 euros
  4. 4 Facua denuncia a un restaurante por cobrar 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso
  5. 5 Jubilación desde los 52 años y sin recortes en profesiones duras o de riesgo: requisitos y trámites
  6. 6 Dónde comer en la Feria de Málaga
  7. 7 Aemet ya advierte de terral en el arranque de la Feria de Málaga
  8. 8

    Toñi Moreno da el pistoletazo de salida a la Feria de Málaga con la tradicional romería
  9. 9

    Gabriel Gutiérrez Tejada: «El pinsapo está en expansión en Málaga y puede salir del peligro de extinción»
  10. 10 Málaga da la bienvenida a ocho días de feria con una explosión de júbilo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Preocupación con Luismi: fracturas múltiples en la cara y hospitalizado en el Regional

Preocupación con Luismi: fracturas múltiples en la cara y hospitalizado en el Regional