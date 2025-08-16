Preocupación con Luismi: fracturas múltiples en la cara y hospitalizado en el Regional

Preocupación con Luismi. El medio centro malaguista, que ya sufrió varios percances la pasada campaña, ha vuelto a lesionarse, esta vez fruto de un choque ... fortuito con Montero, cuando despejó con un balonazo que golpeó en un jugador del Eibar, en torno al minuto 20 de partido. Esto le hizo ser retirado del campo en camilla y ser sustituido por Dani Lorenzo.

«Luismi tiene una fractura segura. Se ha hecho una avería importante. Eso demuestra su compromiso. Se parte la cara, literalmente», destacó después el técnico malaguista, Sergio Pellicer de su jugador, que fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Málaga, donde permanecía consciente pero sometiéndose a pruebas para definir la gravedad de los golpes sufridos.

Este periódico pudo conocer que sufre varias fracturas en la cara, alguna seguramente de pómulo, lo que le mantendrá de baja varias semanas, sin que el Málaga tenga un especialista tan definido en la plantilla para sustituirle. «Luismi es importante. Es un eje principal del equipo. El año pasado estuvo bien, pero le faltó regularidad por sus problemas físicos. hace mejor a Izan Merino y hace descargar a otros volantes», destacó Pellicer.

Hay que recordar que Luismi juega con una chichonera en la cabeza tras sufrir en su carrera un golpe tremendo que le obligó a pasar por quirófano para colocarle una placa de titanio. Su estilo de competición es así, aguerrido, sin ceder en las disputas. Su cambio, al ser un traumatismo en la cabeza, permitió que los dos equipos pudieran hacer seis sustituciones en el partido, como determina el nuevo protocolo.